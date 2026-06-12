El juez investiga a Zapatero por delito fiscal y contrabando al no ver justificado el origen de las joyas

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene un papel con un mensaje de Hugo 'El Pollo' Carvajal durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madri - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

En un auto recogido por Europa Press, el magistrado comunica a Zapatero su imputación en esta pieza separada y señala que también tendrá que responder por estos hechos en las declaraciones del 17 y 18 de junio, cuando será interrogado investigado por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del 'caso Plus Ultra'.

Calama acordó realizar una tasación de las joyas que fue encargada a la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, con el objetivo de "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación.

El magistrado indica que, una vez recibido el resultado la tasación preliminar, que ha arrojado un valor de 1,3 millones de euros, y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Y es que, según Calama, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46 %.

"AUSENCIA" DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS JOYAS

De esta forma, Calama argumenta que de "la inexistencia" de una "declaración o pago de cualquiera de estos tributos" se infiere "la posible existencia" de un presunto fraude por una cifra "superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros".

Respecto al delito de contrabando, el instructor del 'caso Plus Ultra' sospecha que Zapatero no ha acreditado "el pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importancia", teniendo en cuenta la obligatoriedad de los mismos "en la medida" en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas asciende a 1,3 millones de euros.

Todo ello "constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles", de acuerdo con el auto.

Según el juez, la ausencia de documentación aduanera, facturas de importación o justificante de despacho de aduanas "impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos" de control aduanero establecidos, "superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal".

"ELEMENTOS SUFICIENTES" PARA INVESTIGAR POR SEPARADO

Para Calama, hay "elementos suficientes" para investigar por separado el hallazgo de las joyas del expresidente, "sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal".

El magistrado considera que los hechos relativos a la intervención de las joyas "presentan naturaleza, estructura y posibles responsables distintos de los investigados en la causa principal", pues los hechos "aparecerían vinculados únicamente a Zapatero".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entró en el despacho de Zapatero, situado en el número 35 de la madrileña calle de Ferraz, el pasado 18 de mayo tras recibir autorización judicial.

Durante el registro, fueron intervenidos varios collares con piedras de color azul, granate y verde, así como pulseras, pendientes, sortijas, brazaletes, alfileres y relojes de marcas como Balmain, Krono, Lorenz Theatre u Omega, entre otros.

Los agentes también intervinieron una bolsa con la inscripción 'Presidencia del Gobierno' en cuyo interior había tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra de color verde, una sortija plateada con una bola blanca y un reloj redondo, entre otros enseres, como un collar con la inscripción 'José Luis R.Z'.

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".