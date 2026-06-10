Archivo - El 'expresident' y diputado diputado Carlos Mazón durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón trasladó en un grupo de WhatsApp de los consellers de su gobierno a primera hora del 29 de octubre de 2024, día de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, el mensaje de que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

Así consta en los WhatsApps intercambiados ese día en el grupo de consellers, que inaugura Mazón a las 8.15 horas y en el que el titular de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, es el último en mandar un mensaje a las 23.53 horas, con el estado de carreteras. Los mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, revelan que Mazón escribió por última vez en el grupo a las 8.53 horas para advertir a la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, que tenía una errata en un tuit que acababa de enviar. "Corregido, gracias!", le contesta ella.

Es el 'expresident' quien inaugura en esa jornada los mensajes en esta aplicación con una petición a las 8.15 horas a Pradas con el mensaje: "Salo, que te actualicen datos de la Dana esta mañana para la rueda de prensa de Ruth. Quizá tengas que salir para dar parte", señala, en alusión a la rueda de prensa de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, ya que ese día había reunión del pleno.

Los siguientes mensajes van dirigidos al entonces titular de Educación, José Antonio Rovira: "Y a Rovi también con cierre de colegios", y al conseller de Sanidad y a la vicepresidenta primera y entonces consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. "Atentos a goteras e incidentes en los centros", les traslada. A Miguel Barrachina, al frente de Agricultura, le señala: "Que te pasen parte en el campo etc".

"Informar con detalle da imagen de control; Centrémonos hoy en eso", señala el 'expresident', a quien Pradas contesta, a las 8.16 horas, "Por ahora todo controlado", y añade unos segundos después: "Acabamos de decretar nivel 1 en Ribera alta que es donde está pegando más fuerte".

El 'expresident' continúa: "Bueno cada uno que esté atento. Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede. Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale?. Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma. Qué es lo importante", indica en sucesivos mensajes en esta red sociales.

El conseller de Educación envía a las 10.20 horas una actualización de municipios con clases suspendidas por la dana, que alcanzaban los 59 en la provincia de Valencia, tres en Alicante y dos en Castellón y a las 10.22, Martínez Mus envía una actualización del Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (Cegesem) sobre el estado de las carreteras.

La exconsellera Pradas pone a disposición del grupo, a las 10.40 horas, un primer informe Dana, que actualiza 25 minutos después; a las 11.32 horas, escribe: "Trasladar un mensaje de tranquilidad a la par que pedir máxima precaución, y seguir en todo momento los consejos del 112 , que centraliza la información de la situación de emergencia. Hay una total coordinación entre los servicios de emergencias municipales, provinciales y autonómicos".

A continuación hace un balance de la situación actual de emergencia situación 1 en la comarca de la Ribera Alta; de las alertas vigentes --rojo en todo el litoral e interior norte de la provincia de Valencia vigente hasta las 18.00 horas-- e informa de intervenciones y rescates. A esa hora, en una residencia de ancianos en Carlet se habían inundado dos pabellones.

A las 11.43, la exconsellera remite un tuit con carreteras afectadas y ya una hora y cuarto después, Rovira proporciona una actualización de centros educativos cerrados. A las 13.08 y 13.09, Pradas pasa los municipios afectados por alerta hidrológica en la rambla del Poyo y el Magro y informa de que se acaba de decretar alerta hidrológica "en río Magro y barranco Pollo, en coordinación con la CHJ".

La segunda consellera que informa de inundaciones es la titular de Industria en esa fecha, Nuria Montes (cesada tras la dana y criticada por cómo se dirigió a familiares de las víctimas en las instalaciones de feria Valencia), que comunica que la ITV de Utiel está inutilizada.

INUNDACIONES EN RESIDENCIAS Y FGV

A las 15.29, Martínez Mus vuelve a aportar parte de carreteras y a las 18.03 traslada el siguiente mensaje: "En FGV tenemos incidencias variadas que se van solventando. La más importante el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no sólo hoy sino en los próximos días. En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local".

Desde ese momento, todos los mensajes son de incidencias y personas atrapadas en distintas instalaciones como la ITV o el arhivo de Riba-roja. Camarero, en genérico, señala que hay inundadas "resdencias de mayores sin que puedan llegar los bomberos" y Mus que en la sede de FGV hay 30 personas aisladas sin poder salir, incluidos directivos que están en el puesto de mando, "afectado en toda su operativa, por lo que hemos tenido que suspender todas las operaciones de tranvía y metro hasta nueva orden".

Rovira informa a las 20.45 que los daños en colegios e institutos son "cuantiosos" en muchas localidades. El conseller de Sanidad interviene para comunicar que los hospitales de Alzira y Requena están "aislados" y hay "múltiples centros de salud inundados".

El titular de Agricultura también escribe en ese momento para decir que han avisado a las oficinas comarcales agrarias para que "hasta las 9.30 no comience la actividad". El conseller Rovira comunica a las 21.09 horas que Valencia ciudad y la mayoría de poblaciones han suspendido las clases y tampoco habrá transporte escolar y que hay "algunas incidencias puntuales" como tres niños que se han quedado en un autobús en Chiva y no pueden moverse. "Está la Guardia Civil al tanto", traslada. La residencia de Cheste está "controlada".

La portavoz del Consell, a las 22.38 horas, distribuye una circular informativa sobre la exención de asistencia al trabajo del personal empleado público afectado por el temporal en la Comunidad Valenciana y pide: "Si os preguntan, esta circular que vamos a colgar en breve en la web es cierta. Estabam corriendo muchos whatsapp fake y la gente tenía dudas".

Su siguiente mensaje señala: "Me dicen que el centro de comunicaciones de Telefónica de La Eliana (del que depende el 112) ha fallado y que puede que el que le da respaldo de urgencia, el de Cheste, haya colapsado también. Reunión de urgencia en Telefónica Madrid". Sin embargo, Pradas corrige: "No es así. El 112 no ha fallado, sigue operativo".

Y Merino contesta en dos mensajes: "Si, operativo sigue. De 8 líneas de comunicación solo quedan 2 activas. Cada una puede mantener 30 llamadas simultáneas. Para un día como hoy es un problema. Además solo pueden recibir llamadas".

DECLARACIÓN DE CAMARERO

En esta jornada ha declarado en el juzgado como testigo la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, a quien uno de los abogados personados en el procedimiento, que representa a Acció Cultural del País Valencià, Manolo Mata, ha solicitado que entregara voluntariamente los mensajes del grupo de WhatsApp del día de la dana en el que estaban los consellers y Mazón.

Inicialmente, la vicepresidenta se ha negado porque ha argumentado que podía haber datos que afectasen a otras personas. La jueza le ha comentado que podía entregarlos si quería, a lo que ella finalmente ha indicado que lo pensaría. Tras un receso, la testigo ha indicado que sí iba a aportar esos mensajes puesto que había preguntado si podía hacerlo y le habían respondido que sí.