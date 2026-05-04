AMP.- Ábalos reconoce "vínculos singulares" con Koldo y dice que haber conocido a Aldama no es "nada que celebrar"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha admitido este lunes como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que entabló "vínculos singulares" con su exasesor ministerial Koldo García y ha asegurado que conocer al empresario, presunto conseguidor y tercer procesado, Víctor de Aldama, no le supone "nada que celebrar".

Ábalos ha explicado que nombró a Koldo asesor en Transportes "en agradecimiento" a su "entrega y lealtad" como conductor y asistente personal y de seguridad suyo durante meses a partir de ser nombrado secretario de Organización --'número tres'-- del PSOE.

Según ha declarado, lo conoció en actos "especialmente en Navarra y quizá alguna vez en Madrid" donde "acompañaba a Santos Cerdán", su sucesor en ese cargo del PSOE, imputado en la Audiencia Nacional y con el que Koldo "tenía ya una relación previa".

"Y cuando ya ganamos las primarias en el partido y me confiaron la Secretaría de Organización, el secretario general --Pedro Sánchez-- me encargó esta tarea, viajaba mucho y necesitaba un conductor que aguantara horarios ininterrumpidos", ha apostillado.

Ábalos ha indicado que le hacía falta alguien que, "además de conductor, tuviera disponibilidad plena", no conociendo a nadie de su entorno de esas características.

Y ha explicado que Santos Cerdán le "propuso a Koldo" y que le "acompañaba 24 horas al día", para añadir a continuación que la "única" ubicación posible para que siguiera asistiéndole siendo ministro era "el equipo del gabinete y dentro de los cinco asesores de los que podía disponer libremente".

"En todo este tiempo, en la medida que iba participando de mi intimidad y mi vida personal, genera unos vínculos singulares que incluso con otros asesores siendo amigos míos y muy conocidos con anterioridad al propio Koldo, no desarrollé en la medida en que no penetraban en ese ámbito tan personal y tan íntimo", ha expresado.

KOLDO CUMPLÍA SUS CONDICIONES PARA SER CONSEJERO

Ábalos ha justificado que designara a Koldo como consejero de Puertos del Estado y Renfe Mercancías en su "reserva de propuesta" como ministro para esos puestos dentro "de los distintos consejos".

"No hice nada distinto a lo que hicieran todos mis antecesores, y es que todos los miembros del gabinete formaban parte de algún consejo de administración. Y en este caso, todos mis asesores estaban en consejos de administración y no iba a ser una excepción este, que estaba en dos menores, dos consejos muy menores", ha argumentado.

El exministro ha señalado que la presencia de sus asesores en esos consejos respondía a una fuente "de información cuando hiciera falta" y también "de refuerzo a la mayoría del propio presidente". "No era una excepción en el caso de Koldo, que estaba en los niveles de consejos más sencillos, digamos", ha apuntado.

Sobre si cree que su entonces asesor reunía las condiciones para ser consejero en esos dos entes, ha asegurado que "no se produce en función de eso, del mérito ni de la capacidad", sino por "la confianza del que los nombra", y que, por ello, estaba capacitado.

CONOCIÓ A ALDAMA DE FORMA "MUY APRESURADA"

Respecto a Aldama, el exministro ha dicho no recordar la fecha exacta en que lo conoció, aunque cree que fue "en el último trimestre de 2018, posiblemente en torno a septiembre u octubre".

"Sé que fue una presentación muy apresurada por parte de Koldo y fue, recuerdo, que me estaba subiendo al coche", ha precisado, después de manifestar a preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón: "Permítame la ironía, nada que celebrar".

Y ha acusado a Aldama de falsear una carta con sello de Transportes en la que se le situaba como enlace con Juan Guaidó en el tiempo que este se proclamó como presidente encargado de Venezuela.

"Hay una sustracción de papel oficial, está la estampación de un sello que forma parte del Ministerio y para adornar la farsa te coloca una carpeta de protocolo del Ministerio, bonita, dorada, con el escudo de España, pero eso no se le entrega a nadie y es material de oficina, que debe devolverse a la oficina", ha apuntado.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden lo mismo que el fiscal.