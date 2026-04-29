El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha manifestado este miércoles su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que tuvo que retirar una oferta a la SEPI por una parcela en el centro de Madrid porque el exasesor ministerial Koldo García le dijo que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "la quiere para ella".

Aldama ha expresado esto cuando el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado cómo conoció a Carlos Moreno, que fue jefe de gabinete de la exministra de Hacienda, a lo que ha respondido que se puso en comunicación con él después de que Koldo le informara de que iba a "haber oportunidades de la SEPI para comprar".

Dicha oportunidad era, según ha contado, el complejo inmobiliario de la SEPI en Campos Velázquez, que ocupa las calles "María de Molina, Serrano y otras dos calles colindantes", y que tiene una extensión de 43.000 metros cuadrados. Aldama ha explicado que fue contratado por un fondo de inversión para gestionar la compra.

"En ese momento habíamos bajado de 250 millones de euros, si no me equivoco, a 208 millones de euros, en el que yo tengo un contrato por vender eso. Si se vende a los seis meses de presentación de esa oferta, 20 millones de euros de comisión, y si se vende después de esos seis meses, 15 millones de euros de comisión", ha contado.

Pasados "tres o cuatro meses", Koldo le dijo que tenían "un problema con Campos Velázquez" y le indicó que tenía que "retirar la oferta": "Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha dicho que quiere Campos Velázquez para ella".

Entonces, tuvo que "retirar la oferta, con todo lo que conlleva", y se le ofreció "un suelo que ni ellos saben de quién es titularidad" y Koldo le dijo que ya estaba "arreglado", aunque Aldama respondió que no les había llegado "ningún tipo de notificación".

SOBRE LA ORDEN DE 8 MILLONES DE MASCARILLAS: "NO ES MI PROBLEMA"

Después de que algunos testigos manifestaran a lo largo del juicio que en pocos minutos una orden de comprar mascarillas por Puertos del Estado pasó de cuatro millones de unidades a ocho, Aldama ha explicado que llamó al exasesor ministerial para informarle que iban a llegar esas ocho millones y Koldo hizo "sus gestiones, como siempre, ordenando y mandando, y cambia de cuatro a ocho".

"Compramos ocho millones porque era un problema en China comprar mascarillas. Y luego por un tema muy importante, por los fletes: Air Europa en ese momento, los aviones que utilizamos, no tenía autorización para sobrevolar espacio aéreo chino", ha explicado.

Así, llamó a Álvaro Sánchez Manzanares, entonces secretario general de Puertos del Estado, entidad adscrita a Transportes y, que, al decirle que se iban a comprar ocho millones, le replicó: "Víctor, de verdad, estáis locos, pero cómo vais a hacer esto".

Aldama le dijo que ya se había "arreglado" y que se había decidido que se iban a adquirir ocho millones. "Pero yo no tengo hablado con mi presidente ocho, tengo cuatro", contestó, a lo que el empresario concluyó: "Álvaro, no es mi problema, arregladlo entre vosotros".

EL "ERROR" DE CORREOS: MÁS DE 8 MILLONES TRANSFERIDOS

El exasesor ministerial explicó a Aldama que el Ministerio no podía comprar mascarillas, sino que lo tenía que hacer un "ente interno", ha declarado, como pueden ser Puertos, Adif o Correos.

En ese momento, el acusado ha hecho un inciso para hablar del "error" de Correos. Según él, la entidad pública hizo una transferencia de "8,3 millones de euros sin un contrato".

"Nosotros llamamos alertados y le decimos que qué hacen mandándonos una transferencia sin un contrato y qué hacemos con eso, si no tenemos todavía para ellos mascarillas", ha explicado.

Y ha explicado que desde Correos le dijeron que había sido Koldo el que había dado la indicación de "mandar" la transferencia. "Nosotros nos hacemos cruces y les decimos que no nos queda más remedio que devolver el dinero", ha manifestado.

KOLDO LE SUGIRIÓ PAGAR A TORRES

Aldama ha explicado que este incidente le provocó "un problema" porque, cuando recibieron las mascarillas, no sabían a quién vendérselas.

Pensando en a quién podían vender esas mascarillas, es cuando "entra Canarias y entra Baleares". "Koldo me dijo, 'no te preocupes, que ya lo soluciono'", ha rememorado.

Otro de los "problemas" que tuvo el empresario con las mascarillas ocurrió cuando se negó a pagar a Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, por la compra de mascarillas.

"Yo en mi cabeza no tengo un concepto de pagar comisiones de las mascarillas", ha indicado, y ha señalado que así se lo trasladó a Koldo. Con todo, ha aclarado que no es Torres el que se lo "pide", sino el exasesor ministerial.

SÁNCHEZ DIO "EL VISTO BUENO" A LA LLEGADA DE DELCY

El empresario acusado se ha referido también al viaje de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 --pese a la prohibición de pisar suelo europeo que tenía-- y ha asegurado que fue "consensuado" con "Ábalos y el presidente del Gobierno".

Ha manifestado que el viaje se organizó, entre otros motivos, porque se estaba corrigiendo "todo lo que se había hecho con Juan Guaidó", al que el Gobierno llegó a reconocer como presidente interino de Venezuela, y "era importante que a la vicepresidenta" de Nicolás Maduro "se le hiciera llegar ese compromiso de España".

"Entiendo que vía telefónica no era el medio y por eso quería estar aquí. Este viaje se organiza con todos los ministerios que tiene que organizarse el viaje: Interior, Exteriores y obviamente el ministro Ábalos le pide autorización o le comenta al presidente".

Aldama ha asegurado que Koldo le dijo que "el presidente ya ha dado su visto bueno para el viaje de la vicepresidenta" y ha criticado que se diga que ese vuelo "se ocurrió de la noche a la mañana", ya que alquiló una casa y se preparó una reunión a la que estaban "convocados", como miembros del Gobierno, Sánchez, Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska y María Jesús Montero.

"No se monta de un día para otro, había autorizaciones. No sé qué tipo de errores cometieron, parecía una película de Torrente, porque que se me llame media hora antes y me diga que se dé la vuelta al vuelo...", ha recordado, a lo que él se negó: "Se va a aterrizar".

HIDALGO NO PAGÓ NADA POR EL PRÉSTAMO DE AIR EUROPA

Preguntado por si intervino "en el pago o la búsqueda de un alquiler vacacional para el ministro" tras el préstamo concedido a Air Europa, Aldama ha contestado que no tuvo "nada que ver".

"Koldo me viene y me dice que el jefe tiene que descansar, que el jefe está muy agobiado", ha explicado. Fue entonces cuando le dijo "lo de Villa Parra", la casa en Marbella (Málaga) que presuntamente fue pagada a Ábalos por sus gestiones en el rescate.

Así las cosas, ha señalado que el entonces CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo, "absolutamente no pagó nada", del mismo modo que tampoco le dieron "absolutamente nada" para el pago del inmueble.

"No quieren saber nada de comisiones, ni de nada, y es más, ni se lo propongo en ningún momento", ha manifestado, porque, a su juicio, era "un tema ético o moral sacar esto sin ningún tipo de comisiones".