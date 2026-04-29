Aldama sitúa a Sánchez como "el uno" en una organización criminal con jerarquías: "Todo lo sabía el presidente"

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha relatado este miércoles en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que, en las conversaciones que mantenía con Koldo García, llamaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el uno" y que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, era para ellos "el jefe".

"Todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro", ha señalado Aldama, en alusión a una breve conversación que, según ha sostenido, tuvo con el jefe del Ejecutivo en un mitin del PSOE de Madrid.

Aldama ha reconocido, a preguntas de la Fiscalía tras un breve receso, que si existía "una banda organizada criminal" él mismo formaba parte de ella. "El señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor Ábalos --al que ha aludido como "el jefe" por su condición de ministro-- es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro", ha dicho.

El presunto conseguidor de la trama de mascarillas ha hecho referencia continuamente al papel de Koldo García. "Cuando Koldo llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás Ábalos, sino porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez", ha expuesto, que también ha mencionado que fue el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el que "le colocó" en el Ministerio de Transportes, en lugar de en Moncloa.

"Siempre hemos denominado a Ábalos como el jefe pero como una cuestión de respeto, es el ministro, es el jefe, no por nada que hubiéramos organizado, que se hubiera dicho; como al presidente le llamábamos el uno, es decir, es el presidente, pues es el uno, no iba más allá", ha apuntado Aldama al comienzo de su declaración como acusado.

CONVERSACIÓN CON SÁNCHEZ: "LO SABÍA TODO"

Aldama ha relatado el interés de Koldo García para que conociera al presidente del Gobierno en un mitin del PSOE de Madrid de la candidatura de Pepu Hernández a la Alcaldía de la capital en el Teatro de La Latina en 2019, a pesar de las reticencias del presunto conseguidor de la trama porque no era militante socialista.

Según su relato, se quedó "muy sorprendido" cuando Koldo le dijo que Ábalos quería que organizara una comida en el Ministerio con un propósito: "Vamos a hablar porque vas a ver al presidente".

El presunto conseguidor de la trama ha indicado que, una vez terminado ese mitin del PSOE, Koldo le invitó a ir a una zona privada pasando dos puertas traseras del teatro, en una estancia por detrás del escenario. "Y ahí estaba el presidente con una persona de seguridad, que cuando yo entro, sale", ha proseguido.

"El presidente lo que me dice es: Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estáis haciendo y simplemente quería darte las gracias", ha continuado, especificando que Koldo les hizo una foto a ambos y un pequeño vídeo.

Aldama también ha señalado que le extrañó la cercanía entre Koldo y Sánchez. "Yo le pregunto cuando salimos: ¿Cómo te refieres al presidente como Pedro?, y me dice: 'Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí", ha indicado.

En este sentido, ha añadido que Koldo García le dijo a continuación sobre Pedro Sánchez: "Él me debe mucho y él sabe por qué". Aldama ha comentado que le "sorprendió la cercanía de los dos", del entonces asesor de Ábalos y del jefe del Ejecutivo.

Más adelante, Aldama ha vuelto a mostrar su extrañeza por la relación de Koldo con Pedro Sánchez por la forma en la que se refería a él: "Me parece algo increíble que un asesor podía llamar a Pedro por su hombre, no llamarle presidente, y hablarle en plan coloquial, en plan broma como colega, te voy a arrancar la cabeza".

"Yo siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía", ha expuesto Aldama.

SEÑORITAS EN EL COCHE OFICIAL DE ÁBALOS

Aldama ha dado detalles de su cercanía con Koldo García aludiendo a que en una ocasión, estando en México, le llegó a decir: "Hay que organizar algo al jefe para que se relaje". Al pedirle más detalles, el exasesor le aclaró, según ha dicho: "Hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe, ¿vale?".

El empresario ha añadido que estaban en "una especie de restaurante" y que "habló con gente de México". "Se traen unas señoritas y quedan con el señor Ábalos, esa es la primera vez que Koldo a mí me pide señoritas y es la primera vez y la única en la que yo pago esas señoritas".

Aldama ha avanzado hasta septiembre de 2021, cuando ordenó a su socio Alberto Escolano que dejara de pagar el piso de la entonces pareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez.

El pago de este piso que disfrutaba Jéssica Rodríguez lo ha encuadrado en la petición que le había hecho a Koldo de no entregar tanto dinero en efectivo y "pagar algo con transferencias". Según él, el exasesor le dijo que podían "ayudar al jefe" porque había conocido a esta mujer. "Necesitaba un piso y dijo que le ayudáramos a encontrarlo y pagarlo", ha comentado.

Dicho esto, Aldama ha apuntado que fue en septiembre de 2021 cuando ordenó que se dejara de pagar este piso a Jéssica Rodríguez. "Yo he visto al señor Ábalos, que es lo que al final me preocupaba, llevar señoritas en el coche oficial", ha dicho.

En este sentido, ha relatado un "episodio muy desagradable" en el que Koldo García fue con su hermano Joseba a su oficina en la calle Alfonso XII para presionarle para que siguiera pagando la vivienda, aludiendo a que Jéssica tenía un vídeo comprometedor de Ábalos y que "le tenía cogido por los huevos".

"Me citan abajo en el bar y me dicen que van a subir a la oficina a partirle la cara a Alberto", ha sostenido Aldama, que reaccionó advirtiendo a Koldo que sería él el que saldría con la cara partida. "Bueno, él (Koldo) decide subir a la oficina, decide coger a Alberto por la pechera y se va de la oficina con la cara partida", ha señalado, lamentando que fue una "situación muy desagradable porque en ese momento tenían una relación importante".