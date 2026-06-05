Anticorrupción pide al juez que llame a Cristina Narbona como testigo en el 'caso Leire Díez'

Cristina Narbona, presidenta del PSOE - PSOE / EVA ERCOLANESE

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al partido y al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así consta en un escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que las fiscales piden asimismo que testifiquen, entre otros, el agente de la Guardia Civil Rubén Villalba, el empresario Claudio Rivas, Carmen Pano --la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE-- o su chófer, Álvaro Gallego.

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relatan los agentes.

Tras la publicación de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez hace unos meses, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido, aunque se desvinculó de cualquier actividad ilícita.

PIDE CITAR COMO INVESTIGADA A LA ABOGADA DE KOLDO

Por otro lado, Anticorrupción ha requerido que se recabe de la Fiscalía General del Estado un informe sobre "reuniones mantenidas" en su sede entre abril de 2024 y junio de 2025 en las que hayan participado Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y los abogados Jacobo Teijelo, José García Cabrera e Ismael Oliver, todos ellos investigados.

Las fiscales solicitan que "en el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar", se informe "si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas", además de sus participantes.

Teijelo es el abogado que defiende al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Oliver fue letrado del exasesor ministerial Koldo García.

De hecho, Anticorrupción ha solicitado que se tome declaración "en calidad de investigada" a la actual abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, por presuntamente haber ofrecido dinero a Pano a cambio de modificar su declaración sobre el dinero que habría llevado a Ferraz.

Además, ha pedido "el total de las denuncias formuladas" por Koldo García "que se hubieran recibido ante dicha institución entre los meses de enero a junio de 2025".

En uno de los oficios de la UCO, los agentes han incorporado unas conversaciones con García Cabrera, letrado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, investigado en la macrocausa 'Tándem'. En esos encuentros, Díez ofreció presuntamente un supuesto pacto con la Fiscalía a cambio de información de políticos, empresarios y policías.