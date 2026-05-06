AMP.- Anticorrupción rechaza que Sánchez fuera el "1" en la "verdadera organización criminal" de Ábalos, Koldo y Aldama

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el abogado del PP, Alberto Durán, en el juicio del Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno" en la "verdadera organización criminal" que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.

Así lo ha expresado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción en su informe final en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

"No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama", ha pronunciado.

Luzón ha incidido en que Ábalos era "denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama".

Y ha hecho hincapié en el "matiz" del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que aseguró que "quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama".

"Pero habría que hacer también una precisión a esta consideración, y es que Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo", ha puntualizado.

Luzón ha querido dejar "claro" que hay que tener eso en cuenta cuando se compara su petición de prisión para el empresario --7 años-- con las que solicita para Ábalos (24) y Koldo (19), que "no han necesitado contar con Aldama para la comisión de conductas".

El fiscal ha asegurado que la presunta trama nace en el seno del Ministerio de Fomento --después denominado de Transportes-- a raíz de la llegada de Ábalos en junio de 2018 y de unas "relaciones personales" que surgieron y que "pronto" convinieron en el "común lucro", lo que dio pie a una "verdadera organización criminal".

"Todo acabó en un pacto corruptor que a todas las partes acababa interesando", ha subrayado, para destacar que la "prueba de cargo" contra los tres acusados es "abundante" y "demoledora".

'¿DE DÓNDE SACA PA' TANTO COMO DESTACA?'

Entre ellas, sobre los pagos mensuales de 10.000 euros ha recordado que Aldama "reconoce" haber hecho. "Los acusados no han conseguido una respuesta válida a esa pregunta que se hacían en el viejo cuplé: '¿De dónde saca pa' tanto como destaca?'", ha dicho.

Luzón ha indicado que esa pregunta se la deberían "hacer todos los españoles respecto a los funcionarios públicos" y también "los directores de las sucursales bancarias donde se ingresaron ingentes cantidades de dinero en efectivo" por parte de Ábalos y Koldo.

Respecto a las mascarillas, el fiscal ha denunciado la existencia de un "acuerdo previo y privilegiado" con Aldama, dado que "la orden ministerial" para la compra de material sanitario "se emite mucho después" o que "el número de mascarillas lo decide la empresa" elegida, Soluciones de Gestión, vinculada al presunto conseguidor.

También ha mencionado que el pago del piso de Plaza de España en el que vivió Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, durante casi tres años es "el comienzo de la corrupción, ya en marzo de 2019".

Y sobre su contratación en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, está "plenamente acreditado" que Koldo, "por cuenta de Ábalos", ejerció una "presión moral eficiente" sobre la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que reconoció como testigo haber pasado el currículum de Jéssica a la presidenta de Ineco.

"Es curioso, Pardo de Vera dice que ella se limitó a remitir el currículum y dijo que enviar un currículum no significa nada. Y discrepo profundamente de esa afirmación: enviar un currículum no significa nada depende de quién lo envíe", ha remachado.