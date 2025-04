(AMP) Bolaños dice que la contratación de la asesora de Begoña Gómez fue conforme a la ley y se desliga del nombramiento

Ha defendido que es normal que la esposa del presidente del Gobierno cuente con un asistente

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado que la designación de la asesora de Begoña Gómez en julio de 2018 se realizó conforme fija la ley de contratación de personal eventual, al tiempo que se ha desligado de su nombramiento.

Fuentes presentes en la declaración y consultadas por Europa Press señalan que así se ha pronunciado el ministro durante sus dos horas y veinte minutos de declaración como testigo en La Moncloa ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, en el marco de la causa en la que investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Las propias fuentes aseguran que Bolaños, que ha estado tranquilo en su declaración, ha dicho que desconocía de quién venía la propuesta para designar a Álvarez. No obstante, ha incidido en que es normal que la esposa del jefe del Ejecutivo cuente con un asistente de libre designación.

Bolaños, que se ha desmarcado del nombramiento, ha aclarado que nunca fue superior jerárquico de Álvarez, ha aportado toda la documentación que se le ha requerido y ha contestado con detalle a todas las preguntas que se le han realizado.

Las mismas fuentes apuntan que el juez ha interrumpido la declaración para que Bolaños consultara el nombre del coordinador de personal de Moncloa en 2018. También precisan que el interrogatorio se ha extendido porque el instructor ha reproducido la declaración de Alfredo González, el ex vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno que testificó el pasado febrero.

Otro de los motivos por los que la testifical se ha extendido es porque el magistrado ha solicitado reestructurar la sala de la declaración. En concreto, fuentes consultadas indican que ha solicitado una tarima para poder ver al ministro y al resto de partes con mayor claridad.

LA DESIGNACIÓN DE ÁLVAREZ

El instructor acordó la citación de Bolaños precisamente a raíz de la declaración de González, quien tramitó en julio de 2018 la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez y señaló como su entonces superior jerárquico a Bolaños.

González explicó en su declaración como testigo --a la que tuvo acceso Europa Press-- que no conocía a Álvarez ni a la gran mayoría de las personas cuyos nombramientos tramitó y que no recordaba si vio o no el currículum de la ahora asesora.

La declaración de este miércoles tiene lugar después de que el pasado diciembre Cristina Álvarez explicara en su primera declaración ante el juez --en la que compareció en calidad de testigo-- que se le nombró asesora en Moncloa para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno tanto en temas oficiales como privados. Según relató, la propia Begoña Gómez, a quien conocía desde hacía tiempo, la contactó para que trabajase como su asesora y persona de "confianza".

El juez abrió esta nueva línea de investigación en la causa al considerar que la contratación de Álvarez podría ser constitutiva de un delito de malversación de fondos públicos. En esta rama constan como investigadas Gómez y su asesora.

VOX PEDIRÁ MÁS TESTIFICALES

Aunque en un principio el instructor planteó interrogar a Bolaños en la sede del Ministerio en la calle San Bernardo de Madrid, finalmente accedió a desplazarse al complejo de La Moncloa a petición del ministro. El titular de Justicia alegó que, por razones de "seguridad", su jefe de escoltas veía pertinente que la testifical se celebrara en las oficinas de la Presidencia del Gobierno.

Peinado ha llegado este miércoles a La Moncloa en un coche del parque móvil oficial de la Presidencia enviado por Bolaños a los Juzgados de Plaza de Castilla. También han acudido a la sede del Gobierno --aunque por sus propios medios-- los abogados de las defensas, incluido el abogado de Begoña Gómez --el exministro socialista Antonio Camacho--; y la letrada de Vox, Marta Castro, en representación de las acusaciones populares que ejercen Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento para la Regeneración Democrática.

En declaraciones a los medios al término de la testifical, la coordinadora nacional jurídica de Vox ha señalado que Bolaños "ha explicado el organigrama y lo que sabía él" acerca de la designación de Álvarez.

"Supongo sin ninguna duda que se van a practicar más diligencias. En los próximos días, el juzgado supongo que tomará decisiones y nosotros también vamos a pedir algunas testificales", ha adelantado, incidiendo en que es necesario conocer "quién es el responsable" del nombramiento de la asesora.