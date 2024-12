(AMP.) El coronel asegura que "no sospechó nada" de Koldo ni Aldama y justifica su medalla y que "pegara unos tiros"

El jefe antiterrorista en la Guardia Civil deja al margen a Marlaska y califica de "fábula" que dieran a la trama teléfonos encriptados

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coronel de los Servicios de Información de la Guardia Civil jefe de la lucha contra el terrorismo yihadista, Francisco José Vázquez, ha asegurado este martes en el Senado que "no sospechó absolutamente nada" ni de Koldo García ni de Víctor de Aldama hasta que fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) en febrero.

Además, ha justificado que respaldara la medalla para Aldama por razones humanitarias, así como que "pegara unos tiros" en un centro de entrenamiento del GAR de la Guardia Civil en La Rioja. Sobre el presunto conseguidor de la trama ha confirmado que inició la relación con el Servicio de Información "a finales de 2017", pero ha dicho que no se considera "amigo" suyo porque el trato fue meramente profesional. "No tenía una relación especial", ha indicado.

En la comisión de investigación en el Senado, el jefe antiterrorista de la UCE-2 en la Guardia Civil ha dejado al margen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cualquier "directriz política" para condecorar a Aldama en 2022, lo que se llevó a cabo a propuesta del comandante Rubén Villalba --y que "asumo como mía", ha dicho--. Según ha recordado, tampoco en 2018 el exministro Juan Ignacio Zoido medió en la concesión de otra medalla con distintivo blanco a Koldo García.

CACERÍA Y USO DE ARMAS DE GUARDIA CIVIL

El jefe de UCE-2 también ha justificado que Aldama participara en una cacería dentro de las "relaciones ordinarias de conciliación" con otros servicios extranjeros como la CIA y el FBI, así como que se le dejara "pegar unos tiros" en el centro de entrenamiento del GAR en La Rioja.

El coronel ha matizado que el presunto conseguidor de la trama Koldo no hizo una instrucción de formación en La Rioja en el uso de armas porque en las fotografías publicadas en prensa se refleja que iba "en mocasines, pantalón vaquero y camisa". También ha negado que recibiera un trato especial --"no es un trato VIP"-- y ha dicho que no le consta si pernoctó en las instalaciones de la Guardia Civil.

"No quiero normalizarlo", ha dicho sobre que Aldama usara armas de la Guardia Civil durante una visita en las instalaciones del GAR que ha relacionado con su participación en un curso universitario. "Nos refirió su interés por pegar unos tiros", ha continuado, algo que se le concedió "teniendo en cuenta que era una persona de la que se conocía su interés por estas armas y que tenía licencia de uso de armas largas y cortas".

Vázquez ha dicho a preguntas del PP que no sabía quién pagó la cacería en la que, según ha revelado, participó también Rubén Villalba, el comandante detenido por su presunta relación con el 'caso Koldo'. En este sentido, ha reconocido que está seguro de que a los representantes de la CIA y el FBI no les hace "ninguna gracia" que se difunda su asistencia en esta cacería.

El coronel Vázquez --que ya declaró como testigo previamente ante la Audiencia Nacional-- ha dicho que fue el comandante Rubén Villalba, un subordinado suyo del que tampoco sospechó nada hasta su arresto, el que propuso la condecoración a De Aldama, dentro de la relación que se hizo en 2022 con 515 medallas para personas ajenas a la Guardia Civil.

Francisco José Vázquez ha justificado que exista colaboración con la sociedad civil y empresas, algo que le causa "satisfacción y orgullo", insistiendo en que hasta sus detenciones "no sospechó absolutamente nada" de Aldama ni de Koldo. Sobre este último ha precisado que se inició la relación desde antes, con la lucha contra ETA, y que se mantuvo cuando ya era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

"No vengo a defender a ninguna de estas dos personas respecto a los hechos que se le puedan estar imputando en cualquier tipo de actividad que nada tenga que ver con su relación con el servicio, pero sí soy responsable de defender la colaboración y la relación que determinadas personas han tenido en beneficio no de la Guardia Civil y del Servicio, sino de la seguridad", ha dicho en respuesta al PP.

KOLDO INTRODUCE A ALDAMA COMO COLABORADOR

Antes de la medalla en 2022, el coronel ha reconocido que fue Koldo García quien introdujo a Víctor de Aldama como colaborador, lo que aconteció "a finales de 2017". También ha dicho que existe una parte de la relación con la Guardia Civil que no podía concretar por afectar al desempeño del Servicio de Información.

En este sentido, ha querido "contextualizar" que se le diera una medalla a Aldama por su labor altruista y humanitaria: primero, por participar en la recogida de fondos para una carrera solidaria y, además, por ayudar a una "niñita" con una enfermedad hija de un agente en Zamora.

El coronel ha calificado de "fábula" que Víctor de Aldama y el resto de detenidos dispusieran de teléfonos encriptados, matizando que como colaborador de la UCE-2 pudieron hacer uso de algún "medio telefónico" para sus comunicaciones con agentes, pero era teléfonos con "tarjetas prepago" y, por tanto, de uso común. "Ninguna fantasía de medios encriptados o ilocalizables", ha dicho.

También ha reconocido que desde la Unidad Central Operativa (UCO) no le advirtieron de posibles prácticas irregulares de Koldo García, Aldama o Rubén Villalba. "A partir de un determinado momento en el que existen unas situaciones de coordinación a nivel jefaturas, sí que se ha advertido, sí que se evoca el interés de la UCO por el señor Aldama, pero es muy tardío; yo creo que ya es en el año 24", ha expuesto.

"No descartamos que haya habido una infidelidad laboral", ha continuado en referencia a Villalba y los indicios que apuntan a que habría cobrado dinero presuntamente de la trama. No obstante, ha insistido en separar esto de sus conversaciones con él que constan en un informe de la UCO al ser preguntado si lo que quería era buscar una coartada.

Fue tras el arresto en febrero de 2024 al estallar el 'caso Koldo' cuando decide de la mano de la Jefatura de Información realizar lo que ha definido de "teatralización" mediante dos conversaciones con el comandante Rubén Villalba --que fue arrestado días después, el 3 de marzo-- dentro de lo que ha calificado como un "proceso de revisión interno" al ser este subordinado el nexo de conexión dentro de UCE-2 entre Koldo y Aldama.

NO VALORA LA DEFINICIÓN DE AGENTE DE LA TIA

Desde el PP le han pendido que dijera si comparte las declaraciones del Gobierno sobre que Aldama se inventó acusaciones contra dirigentes del PSOE para ser excarcelado, así como que se le comparara con 'el Pequeño Nicolás' o se le definiera como agente de la TIA. "No entro a valorar", ha contestado el coronel.

"Lo que sí les aseguro es que este funcionario, este empleado público, no ha recibido ningún tipo de indicación y desde luego todo lo que ha hecho, desde ir a una cacería hasta imponer una medalla o proponer una medalla, tiene que ver absolutamente nada con ninguna directriz política ni con ningún ámbito que me venga arreglado de otro momento", ha indicado Vázquez.

El coronel ha concluido recurriendo a una frase acuñada desde la lucha contra ETA dentro de la Jefatura de Información: "Los guardias civiles sólo atienden o sólo obedecen al Duque de Ahumada, porque efectivamente es así, sé que es una frase a lo mejor muy rocambolesca, señoría, pero desde luego estamos por encima absolutamente de cualquier color o por encima de cualquier gobierno, porque nuestro cumplimiento es el cumplimiento de la legalidad, señores, y el de los ciudadanos".