El empresario vinculado a Zapatero no declara en el Senado y se queja de que el PP le cite aun estando de baja

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario Julio Martínez Martínez, al que el PP le sitúa como "posible testaferro" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acogido a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado por estar siendo investigado, a la vez que ha denunciado un "trato discriminatorio" por parte del PP al citarle aun estando de baja médica.

Al inicio de su comparecencia en el Senado, el empresario Julio Martínez ha avisado de que no va a contestar ninguna pregunta de los grupos parlamentarios acogiéndose a su derecho a no declarar por estar investigado en una causa sometida al secreto de actuaciones.

En cualquier caso, Julio Martínez se ha quejado de comparecer en esta comisión de investigación "cumpliendo con la obligación impuesta" porque, según ha alegado, su situación de baja médica, "acreditada por los correspondientes informes de facultativo", desaconsejan su asistencia en este foro.

Por ello, ha denunciado una "vulneración" de su derecho a su integridad física y moral, además de someterle a un "trato discriminatorio" en relación con otros comparecientes en similar situación de salud a los que sí se ha eximido de comparecer.

"Nunca me he negado a comparecer, pero en el momento en que mi estado de salud me hiciera más conveniente", ha añadido el empresario Julio Martínez.

Ante esta alocución del empresario, el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez Lamata, ha replicado que los acontecimientos con esta citación no han sido un "simple incidente administrativo": "Ha sido un despropósito institucional en toda regla, una cadena de decisiones erráticas contradictorias y difíciles de justificar que evidencian una falta de respeto a esta Cámara hasta este momento desconocida".

En cualquier caso, el senador 'popular' Juan José Sanz Vitorio ha obviado el silencio del empresario y le ha preguntado, sin respuesta, si ha recibido amenazas; cuándo habló por última vez con Zapatero; o si éste último le ha dicho "lo que tiene que hacer" en esta comisión de la Cámara Alta.

Asimismo, el senador del PP ha querido saber cuál era la relación del compareciente con Venezuela y si viajaba con frecuencia a dicho país acompañado del expresidente del Gobierno, así cómo si en algún momento coincidió con el empresario Víctor de Aldama. "¿Es usted un conseguidor, señor Martínez? ¿Es algo más?", ha cuestionado.