(AMP.) El fiscal general niega ante el Supremo haber filtrado el correo sobre el novio de Díaz Ayuso

Dice que la investigación es nula y descarta haber dado instrucciones a otras personas

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por una presunta revelación de secretos haber filtrado los correos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. También ha defendido que la investigación en su contra es nula porque vulnera su derecho de defensa.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el jefe del Ministerio Público ha asegurado a preguntas de su defensa --a cargo de la Abogacía del Estado-- que no facilitó ni los correos ni el expediente tributario sobre González Amador a ninguna persona de la Fiscalía ni de fuera de ella. También ha negado haber dado instrucciones a otras personas para hacerlo.

A su vez, ha manifestado que no tiene constancia alguna de que la filtración se produjera desde la Fiscalía General o de la Provincial de Madrid, ni que se intentara perjudicar a González Amador o se tratara de obstaculizar la conformidad por ser pareja de Díaz Ayuso.

Según las fuentes consultadas, García Ortiz ha accedido solo a contestar a su abogado y a la Fiscalía --que no ha hecho preguntas porque aún no se ha resuelto sobre la nulidad o no del registro en el despacho del fiscal general--. No ha respondido ni al juez ni las acusaciones. Ha declarado durante una hora y veinticinco minutos, sentado en el estrado --al lado de su defensa-- y no desde el banco en el que habitualmente declaran los citados.

García Ortiz no ha contestado a las preguntas de la defensa de González Amador al considerar que omitió en su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hechos relevantes para la investigación. En concreto, ha hecho referencia al hecho de éste enviara al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el correo cuya filtración se investiga ahora en el Supremo.

CUESTIONA LA INVESTIGACIÓN DEL SUPREMO

Durante su declaración, el fiscal general ha asegurado que la investigación que dirige el magistrado Ángel Hurtado vulnera su derecho de defensa porque el registro realizado en su despacho el 30 de octubre fue invasivo y porque se ha negado a realizar diligencias que ha pedido su abogado para defenderle.

Según las fuentes consultadas, García Ortiz ha manifestado este miércoles en el Supremo que cree que el magistrado instructor basa su investigación en una "certeza" que "le impide descubrir la verdad".

El jefe del Ministerio Público ha llegado al tribunal a las 9.45 horas, vestido de traje gris y con una corbata con dibujos de la balanza de justicia, y entre gritos de "sinvergüenzas" de menos de una decena de personas. Ha entrado por la puerta principal del tribunal, la de las autoridades, y ha optado por no dar declaraciones a la prensa.

El magistrado investiga si García Ortiz y los otros dos fiscales imputados filtraron el correo electrónico que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero al fiscal de delitos económicos que le investigaba, Julián Salto, ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo.

El instructor considera que las conclusiones de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "aportan una información de peso" que viene a "apuntalar" la presunta participación de García Ortiz en la filtración denunciada.

Cabe recordar que el punto de partida de la investigación --cuando el caso aún estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid-- fue la nota de prensa que difundió el Ministerio Público la mañana del 14 de marzo a raíz de la publicación en 'El Mundo' de la noche anterior, donde se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al abogado de la pareja de Díaz Ayuso en una investigación por presuntos delitos fiscales.

La nota de prensa de la Fiscalía, que explicaba que la propuesta de acuerdo partía de la defensa, incluía información de los correos cruzados entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos de Madrid Julián Salto. El Supremo, al asumir la causa, descartó que hubiese una revelación de secretos en aquel comunicado porque los datos que ofrecía ya se habían publicado horas antes en los medios de comunicación.

Así las cosas, el alto tribunal puso el foco en la filtración a la prensa --durante la noche del 13 de marzo-- en el correo electrónico en cuestión, el que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero a Salto ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo.

EL RELATO CRONOLÓGICO DEL FISCAL

Durante su declaración, García Ortiz ha realizado un repaso cronológico de cómo --siempre según su versión-- ocurrieron los hechos. En primer lugar, se ha remontado al pasado 7 de marzo, cuando la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado le informó de que un periodista había llamado para preguntar sobre las negociaciones del Ministerio Público con González Amador.

Habría sido entonces cuando García Ortiz llamó al 'número dos' de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe --ahora investigado en la causa--, para pedirle que se interesase por ese asunto. Al día siguiente recibió una información más completa de forma verbal por parte de Villafañe.

Siguiendo con su relato cronológico, explica que el día 12 de marzo no se habría comunicado con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en contra de lo que ella misma mantuvo. Habría sido el 13 de marzo cuando ésta le llamó en torno a las 20.00 horas para comentarle la noticia publicada en 'El Mundo'.

García Ortiz le habría comunicado entonces a Lastra que estaban alerta. Esa misma noche, el fiscal general recibió una llamada de su jefa de prensa en la que le explicaba que 'El Mundo' también aludía a un correo en el que aparecía el nombre del fiscal Julián Salto.

Las fuentes consultadas detallan que García Ortiz ha explicado que entonces llamó a Lastra y le dijo que había que atajar la situación. Acto seguido, ha defendido que veía pertinente difundir una nota de prensa para salir al paso de lo que consideraba un "bulo" y que la fiscal superior coincidía con él.

Por otro lado, ha negado que la conversación que mantuvo con Lastra el 14 de marzo sobre la presunta filtración fuese como ella misma relató en su declaración como testigo ante el Supremo.

"Según cogí el teléfono, le dije Álvaro (el fiscal general) ¿has filtrado la nota? Me dijo: 'Eso ahora no importa, tienes que publicar ahora mismo la nota de prensa'", detalló Lastra ante el magistrado. García Ortiz, no obstante, ha asegurado que nadie se dirige al fiscal general del Estado en esos términos.

Las fuentes consultadas, con todo, inciden en que, a pesar de negar que esa conversación transcurriese en esos términos, tampoco ha aportado la versión de qué habrían hablado.

LOS MÓVILES

En el marco de la declaración, García Ortiz ha explicado que ha cambiado seis veces de móvil en cuatro años. También ha indicado que por razones de seguridad, y por ser una obligación legal, borra habitualmente el contenido de su teléfono, ya que afecta información "sensible" de causas penales.

La UCO no ha podido analizar en la causa los chats y correos del fiscal general porque, según indicó en el informe sobre lo incautado en su despacho, halló "cero mensajes" en sus dispositivos.

En un intento de recuperar dicha información, el magistrado ya pidió ayuda a Whatsapp y a Google; también preguntó al departamento de informática de la Fiscalía General si ha formateado los móviles --anteriores o actuales-- del jefe del Ministerio Público.

Asimismo, el instructor reclamó al delegado de protección de datos de Fiscalía una copia de la normativa interna en la que se aparó el Ministerio Público para justificar que se hallaran "cero mensajes" en los dispositivos de García Ortiz.