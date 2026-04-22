AMP.- Hacienda atribuye a Aldama un presunto fraude fiscal de casi 2,5 millones por los negocios de las mascarillas

El empresario Víctor de Aldama, a su salida del Tribunal Supremo, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha atribuido "indicios de la comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública" presuntamente cometido por el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama, por un importe de casi 2,5 millones de euros, en la venta de mascarillas durante la pandemia.

Así se desprende de un informe de la Agencia Tributaria, recogido por Europa Press, remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno.

En concreto, el informe señala que la cuota presuntamente defraudada por Aldama asciende a 2.410.748,95 euros, "siendo la cuota exigible 1.624.308,20 euros, al deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020".

La agencia dependiente del Ministerio de Hacienda remarca que Aldama tuvo un "papel relevante" en el "negocio de las mascarillas", así como Juan Carlos Cueto, otro empresario vinculado a Soluciones de Gestión, la empresa presunto epicentro de la trama.

Sobre Aldama apunta que "resultó esencial para la consecución de los contratos debido a su proximidad y contactos con el sector público". "Su labor de intermediación ha quedado corroborada por la ingente cantidad de correspondencia electrónica existente en la causa", agrega.

Y respecto a Cueto señala que, a través de sus sociedades, "facilitó la financiación y ejerció gran parte de la dirección del negocio". Además, indica que "utilizó Soluciones de Gestión para obtener la contratación pública" aunque no figurara como administrador ni socio, pero "ejercía el control efectivo" sobre la misma.

TAMBIÉN OTRO PRESUNTO DELITO DE LA EMPRESA

Del mismo modo, la Agencia Tributaria considera la existencia de otro presunto delito contra la Hacienda Pública por parte Soluciones de Gestión, "al haber minorado la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa, al cuestionarse la operación que las originó".

Según el informe, en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2019, Soluciones de Gestión "ya era conocedora del beneficio que le reportaría la adjudicación de los contratos públicos (todos adjudicados antes de julio de 2020, salvo el del Gobierno de Canarias)".

Y manifiesta que en dicha declaración generó una base imponible de 800.000 euros "originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada" y que se "compensó de manera falaz en 2020 para reducir la carga impositiva".

Hacienda apunta al segundo empresario, socio de Aldama y "titular real del Grupo Cueto", como "el principal interesado en esta minoración de la base imponible".

Del mismo modo, pone el foco en que la compra de una empresa y la "contabilización del deterioro del crédito" frente a otra "constituyeron una acción preparatoria utilizada para minorar los beneficios de Soluciones de Gestión" en el ejercicio de 2020, suponiendo un presunto fraude en Impuesto de Sociedades de 200.000 euros.