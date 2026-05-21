AMP.- Plus Ultra muestra "total disposición a colaborar" en la causa judicial sobre su rescate

Archivo - Avión de Plus Ultra. - PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Plus Ultra ha trasladado su "total disposición a colaborar" en el caso que investiga la Audiencia Nacional por el presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en pandemia y la supuesta red de tráfico de influencias que, según el juez instructor José Luis Calama, lideraría el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En un comunicado de este jueves, Plus Ultra ha señalado que ha tenido conocimiento del levantamiento del secreto del sumario de la causa judicial y que está "analizando" el auto "con el máximo rigor".

"Plus Ultra reitera su total disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, trasladando un mensaje de respeto hacia el proceso judicial y evitando interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre un procedimiento que requiere gran precisión y responsabilidad en el tratamiento de la información", ha indicado.

Y ha expresado que la investigación en curso sigue su cauce en el ámbito correspondiente e "independiente de la actividad de la compañía, que mantiene su actividad con normalidad".

"Todas las rutas se están desarrollando conforme a programación y se continúa ejecutando el plan de negocio establecido y los compromisos adquiridos con clientes, pasajeros y personal", ha agregado.

CUMPLÍA LOS REQUISITOS, DEFIENDE EL GOBIERNO

Por su parte, el Gobierno ha recordado que Plus Ultra recibió esa ayuda en marzo de 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por el impacto de la pandemia.

"Como compañía aérea, formaba parte de un sector estratégico, como así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector. Las ayudas responden a un procedimiento administrativo", han indicado fuentes del Ejecutivo.

Desde el Gobierno han señalado que la adjudicación de los préstamos "se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad y ni la discriminación. La normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos".

En el caso concreto de Plus Ultra, han precisado que la decisión favorable se tomó a partir de "media docena de informes técnicos" que "avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos".

Plus Ultra, aerolínea española con capital venezolano, comenzó a operar en 2015, con base en Madrid y tiene 700 empleados, con personal propio en Europa y América. Con rutas a Madrid, Buenos Aires, Caracas, Lima y Tenerife entre otras, opera en 16 países.

EL APLAZAMIENTO SE CIÑÓ A LA NORMATIVA VIGENTE

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han apuntado que el aplazamiento de la deuda a la aerolínea "se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo" y han añadido que "todos" fueron pagados.

Este procedimiento se realiza, según las fuentes, "siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente y sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta".

Asimismo, han explicado que, durante la pandemia, se utilizó la figura del aplazamiento "de forma más intensiva, debido a que el Gobierno puso a disposición varios instrumentos de este tipo para mejorar la liquidez del tejido empresarial" y explican que en el año 202 se concedieron más de 137.000, el doble que el año anterior.

"Para recibir un aplazamiento, las empresas tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y su viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías. Además, se tiene en cuenta a la hora de aprobarlo en caso de que haya habido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado en el periodo previsto, y que a la vista de la documentación aportada acrediten viabilidad", han señalado las fuentes.