La Policía vinculó anotaciones del socio de Zapatero con un contrato de 400.000 euros del Gobierno con Huawei

Archivo - El empresario Julio Martínez (d) comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional vinculó unas anotaciones encontradas en una agenda de Julio Martínez Martínez, el empresario y socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero investigado en el 'caso Plus Ultra', con un contrato suscrito por el Gobierno con la compañía china Huawei por valor de unos 400.000 euros.

Así consta en un informe policial incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, relativo a una entrada y registro en un domicilio del empresario, donde los agentes intervinieron una gran cantidad de agendas con anotaciones sobre distintos temas.

En concreto, la UDEF halló la frase "Huawei-100 fin de mes" y "400 contrato", que relaciona con "el anuncio de una licitación para el suministro de equipamiento de la firma Huawei destinado a su red de datos".

Se trata, según los investigadores, de un contrato "por un valor estimado de 400.000 euros" que "tiene como objetivo la renovación de repuestos para routers y switches ya instalados en la Red Ferroviaria de Interés General".

Más adelante, la Policía encuentra más frases manuscritas en la misma agenda: "Carbon-Huawei Visita-26 fra". Infieren que podrían corresponderse con la semana de la Cumbre Global de Eficiencia Energética celebrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), que tuvo lugar el 26 y 27 de mayo y en la que participó Huawei.

En los registros en los domicilios de Julio Martínez, los investigadores hallaron, además de un total de 286.070 euros escondidos en bolsas, neceseres y muebles de su casa, cuatro ordenadores portátiles, 14 teléfonos móviles, nueve relojes de lujo de marcas como Rolex, Patek Philippe, Hublot, Omega o Bulgari y numerosa documentación física.

"Z HABÍA OFRECIDO COSAS QUE NO HABÍA CUMPLIDO"

Entre los apuntes de Martínez también figuran menciones a "Maduro", de quien la Policía afirma que podría aludir al expresidente de Venezuela, acompañada de palabras y frases que podrían referirse a la situación que atravesaba el país en los últimos años y, más concretamente, a la posible participación del empresario en "decisiones estratégicas de carácter público" relacionadas con el país latinoamericano.

"Gente quiere paz, comunidad internacional frío. USA muy duro"; "propuesta de reforma constitucional"; "amnistía"; "plazo de reforma un año"; "elecciones tras (locales y gob); "nombrar independ. en el gobierno (no chavista)" o "fortalece legitimidad y futuro político al país" son algunas de las frases que constan en las libretas intervenidas.

En una de las libretas, Martínez escribe: "Cómo sería la propuesta? Incluir los 2 del CNI", "Que EG se venga", lo que, según la UDEF, "pudiera corresponder con la repatriación de Edmundo González a España".

En el contexto de sus anotaciones sobre Venezuela, Martínez Martínez también redactó: "Z había ofrecido algunas cosas que no había cumplido".

Más adelante se hace referencia a "Albacete (hombre de MCM", una anotación que, según la UDEF, "podría corresponder con la detención que se produjo en Venezuela en julio de 2024 del empresario Ricardo Albacete Vidal, persona vinculada a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Otros nombres y que aparecen en los cuadernos del presunto testaferro de Zapatero son Enrique Márquez, preso político venezolano y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela entre 2021 y 2023; "Yerno. Hace mucho daño al Gobierno", que podría corresponder a Rafael Tudares, yerno del líder opositor venezolano Edmundo González; "Leocenis", un dirigente político opositor detenido en septiembre de 2024; o Rocío San Miguel, "abogada y activista de derechos humanos".

Martínez concluye: "Esto no es un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza", de acuerdo a lo manifestado en el informe policial.