Rajoy niega una "operación política" para robar información a Bárcenas y que destruyera un sobre ante el extesorero

1080752.1.260.149.20260423125045 El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a su salida de la Audiencia Nacional, a 23 de abril de 2026, en San Fernando, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) la existencia de una "operación política" durante su mandato para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas, así como que destruyera un sobre con documentación sobre contabilidad B del partido en presencia del propio Bárcenas, asegurando que eso es "absolutamente falso".

Asimismo, ha asegurado que lo que hubo fue "una operación policial" que "se adecuó totalmente a la legalidad", en alusión a la investigación policial del 'caso Gürtel'.

Rajoy ha declarado como testigo en el juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior de su Gobierno para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del partido en la época en la que se investigaba judicialmente la caja B del PP.

El pasado lunes, el extesorero del PP declaró como testigo en el juicio que le hizo entrega a Rajoy de un sobre con movimientos de la "contabilidad extracontable" del partido, y que después de observarlo, el expresidente lo metió en el "destructor de papeles".

Preguntado este jueves por esta cuestión, el expresidente ha respondido tajante: "Absolutamente falso".

Más tarde, Rajoy ha negado la supuesta conexión política de la 'Operación Kitchen'. "Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros", ha indicado.

El expresidente ha argumentado que ni el ministro del Interior en 2013, Jorge Fernández Díaz, ni el secretario de Estado de Seguridad de entonces, Francisco Martínez --ambos acusados en el juicio--, ni él mismo "están en las operaciones policiales". "Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad", ha agregado.

UNA RELACIÓN "PURAMENTE PROFESIONAL" CON BÁRCENAS

Preguntado sobre si tiene conocimiento de que Bárcenas ocultara información comprometedora sobre él, Rajoy ha dicho que su tranquilidad es "total y absoluta". "No creo que las tuviera. Las hubiera dado a conocer, como dio a conocer otros muchos documentos", ha argumentado el expresidente.

Rajoy ha circunscrito su relación con Bárcenas a un ámbito "puramente profesional", declarando que nunca fue "una persona de su confianza", y ha expresado que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara un sobre con el remanente de la caja B del PP. El expresidente ha repetido la misma fórmula para negar que el exgerente del PP Cristóbal Páez le informara sobre la contabilidad extracontable del PP.

De la misma forma, el expresidente del Gobierno ha aseverado que nunca le dio ninguna indicación a Fernández Díaz sobre cómo abordar el impacto de la investigación sobre la contabilidad B del PP, si bien ha dicho que "es posible" que comentara con él "y con cualquier otro miembro" del PP alguna cuestión sobre Gürtel, puesto que "era un tema que no era grato".

Asimismo, ha dicho que aunque conocía a Francisco Martínez no solía "despachar" con él, y que tampoco abordó nada relativo a 'Kitchen', y que nunca ha conocido al comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en el juicio.

"YO ME LLAMO MARIANO RAJOY"

Además, ha dicho desconocer que fuera conocido por el comisario jubilado y otros miembros de la presunta trama se refirieran a él como "El Asturiano" o "El Barbas. "Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere", ha ironizado.

A preguntas del abogado de Podemos, que ejerce la acusación particular, Rajoy se ha referido al mensaje "Luis, sé fuerte" que envió a Bárcenas. "Me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años se reproducía casi todos los días", ha indicado, negando, posteriormente, haberle enviado otro en el que decía: "Hacemos lo que podemos".

Rajoy también ha negado que tomara medidas para minimizar los daños producidos en el partido por la investigación judicial sobre una contabilidad B del PP, como también haber presionado o intimidado a Bárcenas de cara a su declaración judicial sobre ese asunto. "Eso es absolutamente falso", ha comentado, antes de afirmar que desconoce si se produjeron seguimientos a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas.

HABLÓ CON COSPEDAL SOBRE LAS "CAJAS" DE BÁRCENAS

Asimismo, el presidente ha reconocido que en alguna ocasión habló de la situación de Bárcenas con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien le dijo que "tenía unas cajas" y que "después de echarlo no iba a recoger las cajas ni los documentos".

Se refiere el expresidente al pacto que alcanzaron Bárcenas y el partido en 2013 para que el extesorero recogiera la documentación que atesoraba en su despacho de la sede del PP cuando le prohibieron la entrada por estar siendo investigado judicialmente, meses antes de entrar en prisión.

Fue Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, acusado en el juicio por haber sido captado por la presunta trama como confidente para informar sobre los movimientos del entorno del extesorero, quien acudió al despacho para meter la documentación en cajas, numerarlas y llevarlas posteriormente al estudio de restauración de Rosalía Iglesias. Según declaró Bárcenas en el juicio, parte de esa documentación desapareció posteriormente.

Según el relato de Rajoy, Cospedal le dijo que Alberto Durán, entonces asesor jurídico del PP, tuvo que negociar con el letrado de Bárcenas para concretar el traslado de los documentos "con los que luego amenazaba" al PP. "Estuvieron durante dos meses. Dos meses en la sede del partido. Si hubiéramos querido verlos...", ha lanzado.