AMP.- Sanidad concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología

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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), un informe técnico por el que se ha concluido "de forma categórica" que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología, ya que la de estos productos no supera a la del placebo en ninguna de las enfermedades analizadas.

En concreto, el documento 'Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad' recoge el examen de 64 compilaciones de literatura científica publicadas desde 2009, el cual muestra una baja calidad metodológica porque los estudios suelen estar invalidados por muestras pequeñas, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización. Además, los aparentes efectos positivos desaparecen completamente en ensayos clínicos rigurosos.

Los principios de la homeopatía chocan con las leyes de la física y la farmacología actual, según indica este departamento ministerial, que ha concretado que, en diluciones habituales como la 12 CH, que es cuando se mezcla una parte de la sustancia original con 100 partes de disolvente 12 veces consecutivas, es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado, lo que rompe cualquier relación de causa-efecto entre el producto y el efecto terapéutico.

Al respecto, este informe pone de manifiesto que una concentración de 6 CH -habitual en los productos homeopáticos- equivale a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo. Por ello, Sanidad ha advertido del riesgo de sustituir terapias con eficacia demostrada por productos sin base científica, ya que puede provocar el abandono de tratamientos médicos necesarios.

POSTULADOS SIN BASE EMPÍRICA

En este contexto, se indica que teorías como la 'memoria del agua', basada en la creencia de que el líquido retiene las propiedades de una sustancia aunque ya no queden moléculas de ella, son postulados sin base empírica que desafían el pensamiento científico y racional.

A tenor de lo expuesto, y tras subrayarse que la AEMPS ha finalizado un proceso de regularización que ha resultado en la salida del mercado de numerosos productos, actualmente no existe en España ninguno homeopático con indicación terapéutica autorizada. Los 976 que permanecen registrados lo han hecho mediante un procedimiento simplificado que, al basarse en diluciones extremas que garantizan la inocuidad del preparado, no exige pruebas de efecto terapéutico y les prohíbe por ley incluir cualquier indicación terapéutica en su etiquetado.

Por otra parte, este documento analiza también la actuación de otros países en este ámbito, como Reino Unido, cuyo Comité de Ciencia y Tecnología ha recomendado detener la financiación pública y advertir en el etiquetado sobre la falta de eficacia; y Australia, donde se ha concluido que la homeopatía no debe usarse para tratar enfermedades crónicas o graves.

Además, en Francia se eliminó el reembolso público de estos productos en 2021 por falta de eficacia demostrada; en Alemania se prevé que este año se apruebe la supresión definitiva de la cobertura de la homeopatía por el seguro médico legal; y en Estados Unidos, su Agencia del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) considera estos productos como 'nuevos medicamentos no aprobados'.

RIESGOS PARA LA SALUD

Sanidad también ha recordado que, aunque existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser 'naturales', se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición en otros países.

No obstante, la AEMPS ha insistido en que el principal riesgo asociado es el abandono o retraso de tratamientos médicos con eficacia demostrada y, en esta línea, el informe llevado a cabo reafirma el compromiso con la protección de la salud pública y con una Medicina basada en la evidencia científica.

Por todo ello, este documento concluye que, ante la falta de pruebas sobre su eficacia, la homeopatía no puede considerarse una alternativa terapéutica válida y su uso no debe llevar al retraso ni al abandono de tratamientos médicos que sí han demostrado ser eficaces.