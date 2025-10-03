Archivo - El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baja. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Dice que las conversaciones entre Koldo y su entonces mujer revelan "una contabilidad 'A' y 'B'" del ex ministro

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado más de 95.000 euros desembolsados por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destaca 20.799,40 euros de gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".

Así consta en el informe sobre la situación económica de Ábalos que el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, encargó a los investigadores, y al que ha tenido acceso Europa Press.

"Los desembolsos detectados en las evidencias, sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos 95.437,33 euros", dice.

De ese total, la Guardia Civil detalla que 6.887,94 euros habrían ido a "Jéssica", que sería la ex pareja de Ábalos que fue contratada en Tragsatec e Ineco por la presunta influencia de éste sin que trabajara pero sí cobrara; otros 2.953 euros a "Andrea"; 602,15 euros a "Tatiana"; y 3.337,25 euros a "Rosa".

Además, la UCO indica que el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, hablaban en sus conversaciones de WhatsApp de "la existencia de una contabilidad 'A' y 'B' vinculada a los gastos de Ábalos".

"Esta diferenciación implicaría que ciertos desembolsos quedarían pendientes de una reposición posterior, ya fuera como parte de una liquidación formal de gastos o por una previsión de devolución por parte de Ábalos", precisa.

Para los investigadores, los mensajes entre Koldo y su ahora ex mujer "evidencian, por un lado, que el dinero al que se hace referencia sería propiedad de Ábalos y, por otro, que el matrimonio resultaba ser el custodio y gestor de ese dinero".