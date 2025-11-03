Vilaplana afirma que Mazón estuvo comunicado durante su comida el 29-O y que no percibió prisa en él

AMP.- Vilaplana dice a la jueza de la dana que Mazón estuvo comunicado durante su comida el 29-O y que atendía llamadas - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALENCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Maribel Vilaplana ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 que, durante la comida de trabajo que mantuvo ese día con el todavía presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón --quien ha anunciado este lunes su dimisión--, este no mostraba "prisa" ni preocupación y que, de hecho, se despidieron a las 18.45 horas --cuando ya había fallecidos por la riada-- hablando de fútbol. También ha dicho que Mazón estaba comunicado y que "atendía su teléfono móvil", "hablaba y también escribía".

Vilaplana se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, órgano que investiga la gestión de la dana que ha dejado 229 víctimas mortales, además de cuantiosos daños personales y materiales. La comunicadora ha sido citada a declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja por la causa de la dana, en la que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su 'exnúmero dos' Emilio Argüeso.

La jueza instructora citó a Vilaplana la pasada semana tras ordenárselo la Audiencia de Valencia al considerar que su testimonio podía arrojar luz en el procedimiento. En concreto, el tribunal estimó que no cabía descartar que la periodista escuchara, bien lo que el expresidente dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.

La comunicadora, que ha confesado en su declaración que la han querido extorsionar desde algunos medios de comunicación con unas supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón, estaba citada en el juzgado a las 9.30 horas aunque se ha presentado media hora antes, a las 9.03 horas, cabizbaja y sin hacer ninguna declaración a la nube de periodistas que le esperaban en la puerta.

También se encontraba a la espera de su llegado un hombre que perdió a su madre el día de la riada, quien le ha exhibido su foto y le ha pedido que "diga la verdad". La salida de la periodista se ha producido a las 14.45 por la puerta trasera del juzgado, en un vehículo escoltado por la Guardia Civil.

Al comienzo de su testimonio, la jueza instructora le ha pedido a Vilaplana el tique del parking donde dejó el coche el día de la dana y al que, según se desveló recientemente, le acompañó Mazón tras la comida de trabajo. La periodista no ha podido aportarlo al afirmar que no disponía del mismo, con lo que la magistrada lo reclamará a su banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento.

Seguidamente, la periodista ha ido describiendo la comida que mantuvo con el todavía 'president', que se prolongó durante cuatro horas, desde las 15 hasta las 18.45 horas, en un reservado de la planta de arriba del restaurante, en el que no había nadie más.

La periodista ha narrado que uno de los temas que trataron durante la comida estaba relacionado con À Punt. Ha dicho que ella no quería saber nada de eso, que no quería volver a la televisión porque no tenía un buen recuerdo. Entonces, le pidió asesoramiento y ella le explicó cómo veía la televisión desde su "ignorancia" de no consumidora.

Ha comentado que en el transcurso de la comida, en la que en ningún momento hablaron del tiempo ni de la lluvia, Mazón recibía llamadas en su móvil, "se levantaba y las atendía", ha dicho, sobretodo hacia el final del encuentro. También ha señalado que le entregaron un sobre con documentos que firmó.

Así, la comunicadora ha indicado que Mazón no estaba incomunicado ese día, puesto que "hablaba y escribía por el móvil", pero ha indicado que no recuerda el tono o sonido de su teléfono. "El se apartaba cuando le sonaba el móvil", ha dicho, a lo que ella le preguntaba si quería que se retirase, pero él le respondía que no se preocupara.

"Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. Él estaría más escuchando que hablando", ha comentado, para agregar que no le comentaba "nada" de las conversaciones que mantenía. "Nunca me comenta nada ni oigo palabras como dana, Cecopi o lluvias", ha apostillado.

Preguntada por un vídeo que recibió en su móvil sobre las 17.30 horas en el que aparecía Utiel (Valencia) inundado, la comunicadora ha lamentado que se le está "utilizando". Ha indicado que lo recibió en un chat familiar, que se trataba de un link que le pasó su exmarido, que no abrió. Puso un emoticono de sorpresa. "Me atormenta no haber abierto ese link porque si lo hubiese visto antes, hubiera dicho... 'ostras'", ha señalado. Ha indicado que cree que miró el mensaje familiar en una de las ocasiones en las que Mazón se había levantado de la mesa.

"COMO SI NO PASARA NADA"

En este momento, la periodista ha indicado a la jueza que se pregunta por el motivo por el que Mazón "pudo seguir con normalidad" la comida --en la que tomaron una botella de vino--, por el hecho de que siguiera hablando con ella y continuara como si no pasara nada. La jueza le ha pedido que esté "tranquila" porque la responsabilidad de su presencia en el restaurante, ese día a esa hora, no era suya.

Vilaplana ha señalado que la actitud de Mazón durante la comida era "distendida" y ha asegurado que no percibió "prisa" en él. De hecho, ha explicado que cuando salieron del restaurante y se dirigieron al parking, ella, que trabaja como consejera para el Levante UD, le pidió que fuera a ver un partido de fútbol, un derbi contra el Elche.

En ese momento, ha dicho, paseaban "con normalidad". Ha señalado que ella no tenía prisa y que tampoco tenía la sensación de que Mazón la tuviera, con lo que siguieron hablando de fútbol.

Una vez en el parking, la periodista ha comentado que tuvo que ir a su coche a recoger el ticket y luego fue al cajero a pagar, y tardaría unos cinco minutos. Preguntada por si escuchó el nombre de Salomé Pradas en su comida con Mazón, ha dicho que no lo recordaba.

LA ROPA DE MAZÓN

En un momento del interrogatorio, una acusación personada en la causa le ha preguntado a la periodista por cómo iba vestido Mazón en la comida y por si se cambió para luego acudir al Palau.

Al respecto, la testigo ha explicado que Mazón portaba una mochila, se quitó la americana y se puso un suéter, aunque desconoce si es el mismo con el que luego se trasladó al Palau de la Generalitat y al Cecopi. Desconoce si posteriormente se cambió de ropa. Preguntada por quién pagó la cuenta, ha comentado que ella quiso abonar su parte pero Mazón le dijo "ya está". Aún así, la periodista ha señalado que nadie subió datáfono ni vio a nadie pagar la comida.

Para concluir, la comunicadora, visiblemente emocionada a lo largo de su declaración, ha lamentado que su problema ha sido estar "allí" en el "peor momento" y "con la peor persona", ha apostillado. Ha expuesto que la madrugada del día 30 habló con Mazón y él le decía que todo era "muy grave" y que no supo nada durante la comida. Ella le pidió en ese momento que no sacara su nombre, por lo que se considera "una cobarde". A los días, el 'president' le indicó que debía decir su nombre porque tenía "mucha presión" y cortaron la comunicación.