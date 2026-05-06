Anticorrupción rechaza que Sánchez fuera el "1" en la "verdadera organización criminal" de Ábalos, Koldo y Aldama

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el abogado del PP, Alberto Durán, en el juicio del Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno" en la "verdadera organización criminal" que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.

Así lo ha expresado en su informe final en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

"No se trata de establecer un número uno, un dos, un tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama", ha pronunciado.

Luzón ha incidido en que Ábalos era "denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, a la vez que ha hecho hincapié en el "matiz" del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que aseguró que "quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama".

"Pero habría que hacer también una precisión a esta consideración, y es que Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo", ha puntualizado.

Luzón ha querido dejar "claro" que hay que tener eso en cuenta cuando se compara su petición de prisión para el empresario --7 años-- con las que solicita para Ábalos (24) y Koldo (19), que "no han necesitado contar con Aldama para la comisión de conductas".

"PALMARIA CONFUSIÓN PATRIMONIAL"

El fiscal ha asegurado que la presunta trama nace en el seno del Ministerio de Fomento --después denominado de Transportes-- a raíz de la llegada de Ábalos en junio de 2018 y de unas "relaciones personales" que surgieron y que "pronto" convinieron en el "común lucro", lo que dio pie a una "verdadera organización criminal".

"Fuera como líder o al menos como pieza clave", Ábalos en "raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución de los delitos", ha continuado, "porque para eso contaba con el fidelísimo Koldo", que "era el interlocutor natural para hablar con él".

En cuanto a Aldama, el "elemento corruptor", ha descrito que fue la persona que, "en beneficio propio y de terceros, aprovechó la influencia" que "se garantizó mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero" para conseguir sus propósitos, "conectando sus intereses con la Administración, en este caso con Transportes".

También ha comentado que la presunta trama tenía sus "propios códigos", ya que "utilizaba un lenguaje convenido", como "las chistorras, los soles, las lechugas" o "el café" para referirse a dinero, con "plena conciencia de antijuridicidad de sus conductas".

Igualmente, Luzón ha apuntado a la "palmaria confusión patrimonial" entre el exministro y su exasesor, por el hecho de que Koldo "satisfaga numerosos gastos periódicos por cuenta de su jefe, lo que evidencia que este dinero que maneja, en realidad, lo está haciendo por cuenta de Ábalos, con una doble contabilidad".

"En total, hay al menos 94.800 euros que Ábalos no habría compensado Koldo", ha expuesto, y ha aplaudido el "excelente trabajo de la UCO", del que la Fiscalía "desde luego está orgullosa". "Y creo que los ciudadanos españoles también deben estarlo", ha apostillado.

PREGUNTARSE, COMO EL CUPLÉ, 'DE DÓNDE SACA PA' TANTO'

"Todo acabó en un pacto corruptor que a todas las partes acababa interesando", ha subrayado, para destacar que la "prueba de cargo" contra los tres acusados es "abundante" y "demoledora".

Entre ellas, sobre los pagos mensuales de 10.000 euros ha recordado que Aldama "reconoce" haberlos hecho. "Los acusados no han conseguido una respuesta válida a esa pregunta que se hacían en el viejo cuplé: '¿De dónde saca pa' tanto como destaca?'", ha agregado.

Luzón ha indicado que esa pregunta se la deberían "hacer todos los españoles respecto a los funcionarios públicos" y también "los directores de las sucursales bancarias donde se ingresaron ingentes cantidades de dinero en efectivo" por parte de Ábalos y Koldo.

Respecto a las mascarillas, el fiscal ha denunciado la existencia de un "acuerdo previo y privilegiado" con Aldama, dado que "la orden ministerial" para la compra de material sanitario "se emite mucho después" o que "el número de mascarillas lo decide la empresa" elegida, Soluciones de Gestión, vinculada al presunto conseguidor.

También ha mencionado que el pago del piso de Plaza de España en el que vivió Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, durante casi tres años es "el comienzo de la corrupción, ya en marzo de 2019".

Sobre su contratación en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, está "plenamente acreditado" que Koldo, "por cuenta de Ábalos", ejerció una "presión moral eficiente" sobre la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que reconoció como testigo haber pasado el currículum de Jéssica a la presidenta de Ineco.

"Pardo de Vera dice que se limitó a remitir el currículum, que no significa nada. Discrepo profundamente: enviar un currículum no significa nada depende de quién lo envíe", ha remachado.

Y ha resumido que la presunta trama estuvo "operando durante años" y "sobre la permanencia de Ábalos y Koldo en el Ministerio, de tal manera que sólo la salida de ambos" en julio de 2021 "fue debilitando y finalmente diluyendo o agotando esta estructura".

LA ATENUANTE MUY CUALIFICADA POR CONFESIÓN, "POSIBLE"

Por otro lado, Luzón ha salido en defensa de incentivar "la colaboración de personas que han tomado parte en el delito mediante la rebaja sustancial o la exención de la pena", como Aldama.

Ha afirmado que, "si no, es imposible acreditar la existencia de esa organización". "Si de verdad queremos combatir las organizaciones criminales y la corrupción debemos recompensar a quienes salen de ese entorno criminal y lo denuncian", ha defendido.

El fiscal ha señalado que "eso no quiere decir que la declaración deba ser asumida acríticamente y elevada al rango de prueba", añadiendo que "todo lo que da por probado en cuanto a la declaración de Aldama está corroborado por otros elementos probatorios".

Por ello, ve "posible, como hace la acusación popular" que lidera el PP, "apreciar la atenuante como muy cualificada" de confesión, aunque Anticorrupción no la contempla, o "admisible", como hizo la defensa de Aldama, "apreciar o valorar la atenuante privilegiada", que dejaría al empresario con opciones de evitar entrar en la cárcel.

"Frente a la cansina letanía del pacto con el fiscal, lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley", ha reivindicado.

PIDE UNA REACCIÓN "CONTUNDENTE" CONTRA LA CORRUPCIÓN

El fiscal ha remarcado que Ábalos, Koldo y Aldama se enfrentan "a penas graves" porque "graves son las conductas que se les imputan": "Nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada, nada menos que desde un ministerio del Gobierno", lo que "está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio".

Para Luzón, así se "deslegitima el Estado de derecho" y ha criticado "las actuaciones de poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas".

"La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y sólo una reacción contundente contra ella puede frenarlas", ha proclamado.

Además, ha incidido en la "función preventiva" de las sanciones penales para reclamar que se impongan las penas solicitadas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.