Archivo - El cantante Julio Iglesias, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado instructor Antonio Piña cita además a declarar a las querellantes, de forma presencial, el próximo 3 de febrero y rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que incluía.

Piña abre causa en base a los indicios que aporta el testimonio de la querella, que "constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal".

Además de las testificales, el juez admite como prueba documental una fotografía de una de las trabajadoras en la que se aprecia un moratón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza, y dos marcas en los muslos que pueden corresponderse con la mordedura de una persona.

Sobre los presuntos delitos contra la libertad sexual, Piña subraya la importancia de la declaración de las víctimas porque este tipo de delitos se realizan en un ámbito de intimidad sin testigos directos de los hechos.

En el caso de los delitos de maltrato y lesiones, el juez indica que habrá que determinar la fecha en la que se cometieron para determinar si han prescrito o no.

"RELACIÓN FLUIDA Y AFECTUOSA"

Por otro lado, rechaza el delito de trata de seres humanos porque, tras analizar la contratación de las dos mujeres, argumenta que no ha mediado engaño ni artificio alguno ni tampoco observa la existencia de una situación de vulnerabilidad como la descrita por las querellantes.

Respecto al delito contra los derechos de los trabajadores, también lo rechaza porque no puede ser objeto de investigación ya que la legislación de Bahamas y República Dominicana, donde supuestamente se produjeron los hechos denunciados, carece de un tipo penal asimilable.

El magistrado analiza el conjunto de whatsapps intercambiados entre las querellantes e Iglesias y otras dos trabajadoras de la casa, contra las que inicialmente se presentó la querella en la Fiscalía, pero no en el juzgado, y señala que la relación se perpetúa a lo largo de tres años sin que en todo ese tiempo se haya producido reproche alguno por lo acontecido.

"Al contrario, nos encontramos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad. Ejemplo de ello son las reiteradas felicitaciones de año nuevo, o la persistencia en conocer cómo se encontraban". Esta relación de amistad, indica el auto, se perpetúa hasta el año 2024.

Para el juez, ese tono aparentemente cordial o afectuoso deberá ser contrastado con el conjunto de la relación y las explicaciones de las intervinientes. "Los mensajes presentan una aparente discordancia con determinados extremos del relato, que deberá esclarecerse mediante la declaración de la querellante 1 y el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones", determina.

Asimismo, el juez instructor rechaza otorgar la condición de testigos protegidos a las dos trabajadoras, así como la adopción de la medida de alejamiento ya que la querella no aporta un elemento concreto que ponga de manifiesto una situación de peligro.

LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES SON COMPETENTES

El juez señala que la Audiencia Nacional es competente en virtud de la nacionalidad española del cantante ya que la ley atribuye jurisdicción a los tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos fuera de territorio nacional por ciudadanos españoles.

Y recuerda que la parte querellante también puede acudir a los tribunales del país donde se cometieron los hechos y añade que no se han puesto de manifiesto circunstancias objetivas que permitan cuestionar la capacidad de las autoridades judiciales de República Dominicana.

En este sentido, indica que la decisión de acudir a la jurisdicción española parece responder a una elección fundada en razones de oportunidad procesal o conveniencia, aun cuando dicha elección pueda fragmentar el conocimiento de unos hechos que por su naturaleza y la pluralidad de personas que hubieran intervenido en ellos aconsejaría un enjuiciamiento conjunto.

Piña también señala que la posible responsabilidad penal en relación con el delito de agresión sexual de las otras dos trabajadoras no debería quedar al margen de una valoración conjunta de lo sucedido, y pregunta por el motivo de no presentar querella contra estas dos personas.

"La respuesta parece encontrarse en las limitaciones que presenta la jurisdicción española para extender su conocimiento a personas extranjeras por hechos cometidos fuera del territorio nacional. Mientras que la nacionalidad española de Iglesias permite invocar el principio de personalidad activa", señala.

Por tanto, concluye que acudir a los tribunales de República Dominicana "ofrece un marco jurisdiccional potencialmente más adecuado para garantizar una investigación completa, coherente y unitaria de los hechos, al permitir extender el procedimiento a la totalidad de las personas presuntamente implicadas y evitar la fragmentación artificial de una realidad delictiva que, de confirmarse, debería ser objeto de una valoración conjunta".

El pasado mes de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra Iglesias tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público, por la "falta de competencia" para conocer estos hechos, que habrían ocurrido en el Caribe.

Meses más tarde, en octubre, el Ministerio Fiscal emitió un informe al instructor en el que se mostraba a favor de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la querella presentada por dos extrabajadoras contra el cantante.