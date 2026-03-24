AN prevé que Rajoy y Cospedal declaren como testigos el 23 de abril y Marlaska el 11 de mayo en juicio de Kitchen

Archivo - El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la presentación de su último libro ‘El arte de gobernar’, en el Auditorio Carlos V del Hotel Monumento San Francisco, a 4 de diciembre de 2025, en Santiago de Compostela, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha fijado la declaración como testigos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido el próximo 23 de abril, mientras que ha citado para el próximo 11 de mayo, también en calidad de testigo, al actual titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el juicio del 'caso Kitchen'.

Así lo recoge el calendario de sesiones, recogido por Europa Press, del juicio en el que la AN juzgará el presunto operativo parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material sobre la investigación judicial del caso 'Gürtel'.

Los acusados, entre los que se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, lo harán los días 14, 18 y 19 de mayo.

Asimismo, la Audiencia Nacional ha fijado para el 27 de abril la declaración de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

El 20 de abril, por su parte, declararán el extesorero del PP Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer, que ejercen la acusación particular junto a su hijo, Guillermo Bárcenas, vocalista de la banda 'Taburete', que testificará el mismo día que Rajoy y los exministros 'populares' citados.

Además, el mismo día que Bárcenas está llamado a declarar como testigo Manuel Morocho, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

También prestarán declaración como testigos el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó el 14 de abril, así como el coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos el 20 de abril.

FISCALÍA PIDE 15 AÑOS DE PRISIÓN PARA FERNÁNDEZ DÍAZ

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los fiscales de Anticorrupción César de Rivas y Miguel Serrano piden una pena de 15 años de cárcel para Fernández Díaz.

Asimismo, interesan una inhabilitación de 33 años para el exministro por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad, al tiempo que solicitan una condena de 19 años de prisión para Villarejo por los mismos delitos.

Por otro lado, el Ministerio Público pide 15 años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, por los mismos delitos.

Por esos delitos pide para el chófer de Bárcenas, Sergio Javier Ríos, 12 años y 5 meses de prisión, además de 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta.

Y en el caso del jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se produjo el presunto espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de encubrimiento.

LA OPERACIÓN NACIÓ "DESDE LA CÚPULA DE INTERIOR"

En su escrito la Fiscalía esbozaba los inicios de la supuesta operación, cuyo origen sitúa en la primera mitad de 2013. "Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez y Eugenio Pino Sánchez se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia", explicó.

Anticorrupción detalló que la misma estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en el procedimiento que se seguía" en la Audiencia Nacional por el caso 'Gürtel'.

En concreto, el objetivo era hacerse con los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Luis Bárcenas quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa", incidió.

"Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al meritado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional", añadió el Ministerio Fiscal.

En "la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio" habrían participado Villarejo, Martín Blas, García Castaño y Gómez Gordo, agregó.