La AN rechaza archivar una investigación a una naviera denunciada por presunto contrabando de armas desde EEUU a Israel

Archivo - 28 March 2024, Hamburg, Hsmburg: The world's first large methanol container ship, the "Ane Maersk" from shipping company Maersk, docks at the Eurogate container terminal in the Port of Hamburg. The ship is powered by so-called green methanol. Th - Axel Heimken/dpa - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha rechazado archivar una investigación a la empresa de transportes marítimo Maersk Logistics, denunciada por un presunto delito de contrabando de armas desde Estados Unidos a Israel y que supuestamente hizo trasvases en puertos españoles.

De Jorge señala en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que resulta prematuro el sobreseimiento porque existen "suficientes indicios de delito para continuar la tramitación de las presentes diligencias contra las personas físicas y jurídicas investigadas".

La naviera fue denunciada por la asociación Comunitat Palestina de Catalunya Terra Santa por presunto delito de contrabando, ya que, según relataron, barcos cargueros habrían transportado armamento o material de guerra por vía marítima desde Estados Unidos hasta Israel en los meses de septiembre y octubre de 2024.

Según los denunciantes, determinados buques de Maersk habrían viajado desde Estados Unidos hasta el puerto de Algeciras (Cádiz), donde habría hecho un trasvase del material a otro barco de la misma naviera que iría hasta un puerto de Israel. La asociación también denuncia una operación de las mismas características en el puerto de Barcelona.

La naviera solicitó el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, porque "considera que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal", según el auto, al alegar que la ley que exigía una autorización gubernamental para el tránsito de material de defensa es de 2025 y no aplicaría a las operaciones denunciadas.

Sin embargo, el juez señala que "el transbordo con descarga en puerto y nuevo embarque desde tierra, como fue el caso del Nysted Maersk y de otros barcos", que implica el paso de material de de defensa por territorio español, ya exigía por leyes anteriores una autorización administrativa previa del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La defensa de la naviera también alegó que "se hicieron determinadas comunicaciones", explica el juez, que rebate que "lo cierto es que esas comunicaciones no consistieron en la solicitud de autorización del tránsito y se hicieron incluyendo datos incorrectos que ocultaban la verdadera naturaleza de las mercancías transportadas".