AN rechaza investigar a Cospedal en el 'caso Villarejo' y critica al PSOE por su "intencionalidad de desligitimar"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha rechazado investigar a la exministra y ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal en el 'caso Villarejo', tal y como pidió el PSOE, y ha criticado a los socialistas "la intencionalidad" de deslegitimarle "en la tramitación de este procedimiento".

Así lo ha comunicado el titular de la Plaza 6 del Tribunal Central de Instancia en un auto, recogido por Europa Press, en el que también rechaza investigar al exmarido de la exdirigente popular, Ignacio López del Hierro, y al propio Partido Popular como persona jurídica.

En opinión del magistrado, la trascendencia pública de las acusaciones vertidas por el PSOE, que de él dijo que "ignoró pruebas" contra Cospedal para "dejar morir" la causa, afecta a su "honor" y mengua la confianza de la ciudadanía en la justicia ya que salieron publicadas en diferentes medios de comunicación.

"El examen de lo solicitado, la comprobación del conocimiento y disposición de las grabaciones por la acusación particular del PSOE, quien las utilizó en diversos recursos formulados, sólo pone de manifiesto la intencionalidad de deslegitimar a este instructor y al Ministerio Fiscal en la tramitación de este procedimiento", considera.

Y critica que el PSOE le haya acusado de "hechos de enorme gravedad que no se corresponden con las actuaciones", así como que haya trasladado a la opinión pública, "de un modo perverso", un "intento de protección de Cospedal que no se desprende de lo actuado, como se evidencia en los fundamentos posteriores".

El magistrado se refiere a la acusación de los socialistas contra el juez de ignorar "deliberadamente pruebas de cargo" contra la exdirigente para "dejar morir el procedimiento por prescripción", tal y como sostuvo el PSOE en un escrito en el que pedía que se investigara nuevamente a la exministra y que se analizaran los audios en los que hablaba de la "libretita" del extesorero del PP Luis Bárcenas.

EL ESCRITO DEL PSOE ES "CONTRARIO A LA VERDAD"

Según el juez, el escrito presentado por el PSOE pidiendo que investigue a Cospedal "resulta contrario a la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta".

Y critica el "carácter injurioso" contra él y contra la Fiscalía, que también se mostró contraria a la solicitud de los socialistas. Tal manifestación, que "imputa" a la AN y al Ministerio Público "la ocultación de pruebas incriminatorias" ha quedado "desmentida en el propio curso de los autos", remarca Piña.

Asimismo, el magistrado recuerda a los socialistas que los audios relacionados con Cospedal que solicitó incorporar a esta causa "fueron incorporados a la pieza 34", del 'caso Villarejo' "en octubre de 2023". Dichos audios fueron grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado en la macrocausa.

"Concretamente en el presente archivo se hace referencia a la conversación sostenida entre Cospedal y el comisario Villarejo, en la que este le muestra los problemas derivados de la investigación que el SEPLA está realizando sobre sus cuentas bancarias", apunta Piña.

En dicha conversación, según el PSOE y como recoge el juez, la 'popular' "manifiesta que se pondrá en contacto con el ministro de Economía" --en ese momento, Luis De Guindos-- y con la Fiscalía General del Estado.

Por ello, Piña no aprecia "ninguna constancia" de que "realizará esas gestiones", pues el procedimiento contra Villarejo "no tuvo paralización ni incidencia alguna en ambos ámbitos".

"La mera manifestación 'me voy a ocupar de eso' no es suficiente para deducir la existencia de una acción destinada a su realización, que de haberse efectuado podría ser calificada como un delito de tráfico de influencias", resume el juez.

En definitiva, explica el magistrado, "el examen conjunto de las tres conversaciones entre Villarejo y Cospedal no contiene elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída en relación a Cospedal".

El conjunto de las mismas, como ya ha manifestado la Sala en resoluciones anteriores, dice el juez, se centra en el interés de los interlocutores en paralizar la publicación en medios de comunicación de lo que denominan "libretita", "sin que se pueda observar un encargo por Cospedal al comisario Villarejo para la realización de actuaciones delictivas que requiriesen la reapertura o el inicio de una nueva investigación".

EL PSOE LO PIDIÓ EN ABRIL

El partido pidió esas diligencias en diciembre del año pasado, incidiendo en los archivos de audio. Los socialistas, en concreto, denunciaron que Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía solicitó en 2023 "autorización judicial" para analizar los mismos, pero que el juzgado nunca habría dado su visto bueno.

"Afirmar que se ignoró e ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la policía situó encima de la mesa de sus señorías y de la Fiscalía Anticorrupción relativas a la participación de Cospedal en esta trama delictiva no es una teoría conspirativa, tampoco una opinión, es desgraciadamente un hecho", criticaba el PSOE en el escrito.

Esos audios, recordó el partido, fueron anexionados a una pieza separada de la macrocausa 'Tándem', la número 34, y no a 'Kitchen', que es la pieza número 7. "La conclusión lógica es entender que la pieza 34 no fue una pieza procesal, sino una caja fuerte donde depositar aquello que no debía ver la luz, una artimaña procesal para evitar la reapertura de 'Kitchen'", añadió.

El PSOE sostuvo que se les ha "estado privando de un informe al respecto que la Policía Judicial" no elaboró "motu proprio, sino a requerimiento de la autoridad judicial".