Andalucía Trade organiza una misión comercial para la industria auxiliar agroalimentaria en Colombia

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado una misión comercial para impulsar la presencia de la industria auxiliar de la agricultura en Colombia, un país de "gran potencial" como proveedor de alimentos al mundo, ya que cuenta con un amplio terreno dedicado a la agricultura, con más de 40 millones de hectáreas, pero deficitario en tecnificación agrícola, ya que tan solo el 19% de esta superficie utiliza tecnología en la producción de alimentos (32,4 millones de hectáreas).

Por ello, las empresas andaluzas que ofrecen servicios de innovación tecnológica agrícola que permiten aumentar la rentabilidad, productividad y eficiencia de los cultivos son imprescindibles en el desarrollo de este sector, uno de los más importantes del país, según una nota del Gobierno andaluz.

Cabe destacar que esta misión es de alto interés, ya que según la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el país tiene el reto de fortalecer su industria agrícola para abastecer las necesidades alimentación de todo el mundo debido al crecimiento de la población, que según la FAO alcanzará la cifra de 9.700 millones de habitantes en el año 2050.

La agencia pública organizó esta acción de promoción internacional para cinco firmas de la comunidad que han celebrado 45 reuniones de negocio con 36 agentes internacionales en Bogotá. Asimismo, también se llevó a cabo una visita prospectiva a la feria Expo Agrofuturo de Medellín, celebrada del 6 al 8 de septiembre, una las citas más importantes del sector en América Latina que este año ha recibido más de 11.000 visitantes profesionales.

Este encuentro empresarial refuerza así la estrategia de diversificación de mercados de la Agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía para un sector clave para la comunidad como es el agroalimentario en América Latina.

La misión comercial se ha desarrollado en un formato híbrido, por lo que cuatro empresas se han desplazado hasta las ciudades de Bogotá y Medellín, y una de ellas ha realizado los contactos por vía telemática. Las cinco firmas han mantenido encuentros de máximo nivel con los principales importadores colombianos, que se dedican al cultivo y a la producción de plantas medicinales, a las energías renovables aplicadas a la industria agrícola, al riego y los cultivos, y a los componentes tales como bioestimulantes para la agricultura y los agroquímicos.

EMPRESAS ANDALUZAS

Las empresas participantes en esta misión proceden de Almería (Novagric, Criado y López e Inagroup Biotech), y Granada (Alber y Mafa Vegetal Ecobiology). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la UE a través del P.O. Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Estas firmas de la comunidad han celebrado diversos encuentros comerciales con el objetivo de conocer las características del sector en Colombia, intercambiar sinergias comerciales y alianzas estratégicas en los expositores de algunos de los importadores, e identificar las oportunidades de negocio y demostrar el know how andaluz en un sector que en Colombia necesita cubrir necesidades técnicas en equipos de riego, maquinaria agrícola y tecnología, agricultura de precisión, etc.

La XVI Edición de Expo Agrofuturo reúne cada año productores, comercializadores, distribuidores, proveedores y demás agentes que forman parte del sector de la agricultura y su industria auxiliar. El objetivo del certamen es fomentar la rentabilidad de los cultivos, introduciendo novedades mediante el conocimiento y la búsqueda de la sostenibilidad.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN COLOMBIA

Las exportaciones de la industria auxiliar de la agricultura andaluza a Colombia en 2022 fueron por valor de tan solo 2,3 millones de euros, pero con un crecimiento del 19,9% con respecto al año anterior (0,2% del total). Con estos datos y el puesto número 48 en el ranking mundial de destinos, el margen de crecimiento de la comunidad en el país es alto, ya que el total de ventas de Andalucía al mundo en este sector fue de 936 millones de euros un 21,6% más que en 2021.

Andalucía vendió a Colombia en 2022 fundamentalmente plásticos y sus manufacturas (40% del total) y abonos (34% del total); y siendo Sevilla la principal provincia exportadora (54%).

En cuanto a las ventas de alimentos y bebidas están cada vez más diversificadas en los diferentes continentes, de forma que la factura andaluza del sector en América Latina en 2022 ha aumentado en un 4,5% respecto a las ventas del año anterior hasta alcanzar la cifra de 391 millones de euros. Colombia, en concreto, es el tercer mercado latinoamericano del sector, con un total de 51 millones de euros (1% del total de esta zona continental) y un crecimiento interanual del 11,6%.