El Archivo Histórico Provincial de Sevilla dedica el documento del mes a tres momentos de la vida de Hernán Cortés

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla, coincidiendo con el V Centenario de la fundación de la Ciudad de México por Hernán Cortés, así como los 200 años de la independencia mexicana, centrará el documento del mes de octubre a tres documentos que enlazan con tres momentos clave de la vida de Hernán Cortés, como son la partida a Indias, la conquista de México y su muerte en Sevilla, en 1547.

Los documentos han sido presentados en el centro archivístico por el director general de Patrimonio Histórico y Documental, Miguel Ángel Araúz, y la delegada territorial de Cultura, Susana Cayuelas, según ha explicado la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en un comunicado.

En concreto, los documentos seleccionados, pertenecientes al fondo documental de Protocolos Notariales de Sevilla, son una carta de obligación de pago de Fernando Cortés a Luis Fernández Alfaro --maestre de la nao San Juan Bautista--, ante el escribano Segura, en la que se obliga a pagar once ducados de oro por el importe de un pasaje a Santo Domingo; un poder por el que Cortés faculta a Juan Bautista --maestre de la nao Santa María de la Concepción-- para viajar hasta Sevilla y entregar joyas de oro y plata a Alonso Hernández Portocarrero y Francisco Montejo; y un testamento ológrafo (escrito de su mano) que firma como 'el marqués del Valle [de Oaxaca]', título que obtuvo del rey Carlos V en 1529, durante una estancia en la corte.

El primero de los documentos, según apuntan desde el centro archivístico, no está fechado pero se encuentra posicionado entre dos documentos de 29 de agosto de 1506, lo que apunta a que Cortés no llegó a viajar en uno de los barcos de Alfaro, ya que ese año su destino fue Puerto Plata, en la costa norte de La Española, no Santo Domingo. Tradicionalmente, se ha considerado que Hernán Cortés partió hacia Indias en el año 1504 a bordo del navío Trinidad, lo que declaró el propio Cortés en un memorial dirigido al emperador años más tarde. No obstante, hay vacíos biográficos en este periodo.

Localizado en una carta de obligación y fechado en el 6 de julio de 1519, cuatro días antes de la llamada 'carta de regimiento' (de 10 de julio de 1519), la carta del ayuntamiento de Villa Rica de la Vera Cruz --actualmente perdida--, se encuentra el segundo de los documentos destacados en la actividad Documento del Mes del Archivo Histórico Provincial, el vinculado a la conquista.

Este poder es el primer documento redactado por Cortés remitido desde México que se conserva en nuestros días, y en el que se constata que Cortés envía a la corte a su propia delegación, conformada por Francisco Montejo y Alonso Fernández Portocarrero --con el cargo de procuradores-- en el regimiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, con tesoros y documentos.

Con la firma de 'El marqués del [Valle de Oaxaca]', los visitantes al archivo en el mes de octubre podrán ver el testamento escrito por Hernán Cortés de su puño y letra. Este documento estaba incluido en el acta de apertura del testamento cerrado de Cortés, fechado el 18 de agosto de 1548.

Tras su muerte, Hernán Cortés fue enterrado en el monasterio de San Isidoro del Campo (Sevilla). No obstante, sus restos han variado de ubicación hasta en ocho ocasiones. Finalmente, en 1794 se decidió su traslado al Hospital de la Concepción y Jesús Nazareno de México, lugar al que dedica varias de sus mandas testamentarias relacionadas con la construcción y organización del hospital.

Hernán Cortés protagoniza una nueva edición del Documento del Mes, actividad organizada de forma mensual por el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con la finalidad de exponer una selección de documentos de entre los fondos documentales reservados en el centro, por su singularidad, su temática coincidente con un hecho histórico, social o cultural que se estén celebrando.