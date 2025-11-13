César Sivo y los Abogados de Estambul, entre los galardonados con los Premios Derechos Humanos de la Abogacía Española

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado argentino César Sivo, el Colegio de Abogados de Estambul y la iniciativa de comunicación Espacio X Derechos de Convive-Fundación Cepaim han sido galardonados en los 'XXVII Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer' de la Abogacía Española, según el fallo del jurado.

Estos galardones, que concede anualmente la Fundación Abogacía, del Consejo General de la Abogacía Española, están dedicados en esta edición a "la defensa de quienes defienden". La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el 11 de diciembre en Madrid, en el transcurso de la Conferencia Anual de la Abogacía Española.

Como detalla la Abogacía Española en un comunicado, el 'Premio Nacho de la Mata', creado en 2012 para reconocer la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida, ha recaído en la fundadora y presidenta del colectivo Madres Unidas contra la Droga de Vallecas, Carmen Díaz.

El 'Premio Derechos Humanos 2025' en la categoría de "Persona" ha recaído en el abogado argentino, César Sivo. Letrado especializado en derechos humanos, con amplia trayectoria en litigio estratégico y participación en causas de lesa humanidad. Como fundador y presidente de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales por los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (Ajufidh), ha consolidado una red regional de juristas, fortaleciendo la cooperación internacional y promoviendo la protección de defensores de derechos humanos en múltiples países.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Estambul, ha sido premiado en la categoría de 'Institución'. Tras exigir una investigación independiente por el asesinato de los periodistas kurdos Nazim Dastan y Cihan Bilgin en diciembre de 2024, el decano Ibrahim Kaboglu y miembros del Colegio fueron destituidos y procesados por "propaganda terrorista".

A pesar de ello, como ha destacado el jurado, el Colegio sigue comprometido con la defensa del derecho a la defensa, la libertad de expresión y la independencia de la abogacía, pilares fundamentales de la justicia y de la protección de los derechos humanos, incluso frente a la persecución y la presión institucional.

En la categoría de 'Comunicación', el premio ha sido para la Iniciativa Espacio X Derechos (XDS), de Convive-Fundación Cepaim. Este laboratorio cívico dedicado a la de defensa de derechos y a vigilar el cumplimiento de la Agenda 2030. XDS combina análisis jurídico, incidencia política y participación social, abordando temas como migraciones, igualdad y convivencia. Ha participado en foros internacionales y europeos, elaborado análisis de políticas públicas y fortalecido el diálogo entre sociedad civil e instituciones. Su enfoque colaborativo integra a juristas, activistas y entidades sociales para impulsar una abogacía social moderna y transformadora.

El jurado de los premios ha estado compuesto por el presidente y secretaria general de la Abogacía Española, Salvador González y Encarna Orduna; los miembros de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, Alfredo Irujo y Marian Carnicer; el presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven, Alberto Cabello; y la decana emérita del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Silvia Giménez Salinas.

Junto a ellos, han participado el presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, Carlos Andreucci; la consejera presidenta de la Sección 9ª del Consejo de Estado, María Luisa Carcedo; la directora general para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé; la presidenta emérita de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Preciado; el Premio Derechos Humanos Abogacía 2024, César Pinto; y el presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.