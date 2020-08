Argentina.- Danielle Arbid, Eduardo Crespo, Harry Macqueen y Julien Temple, en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián

El Zinemaldia selecciona también la proyección especial, fuera de concurso, del segundo filme de Matt Dillon como director

SAN SEBASTIÁN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián ha incorporado a su competición en la Seccción Oficial a la reconocida directora franco-libanesa Danielle Arbid, que pugnará por la Concha de Oro con su nuevo largometraje, 'Passion simple', al argentino Eduardo Crespo, que participará con 'Nosotros nunca moriremos / We Will Never Die', y al británico Harry Macqueen, con 'Supernova'.

En la Sección Oficial coincidirán también dos obras de temática musical. El veterano documentalista y cineasta inglés Julien Temple concursará con 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan', un acercamiento a la figura del carismático líder del grupo The Pogues, mientras que el actor estadounidense Matt Dillon mostrará en Proyecciones Especiales su segundo filme como director, 'El gran Fellove', acerca del músico cubano Francisco Fellove.

La franco-libanesa Danielle Arbid (Beirut, 1970) ha participado previamente en la Quincena de Realizadores de Cannes con 'Maarek hob / In the Batterfields' (2004) y 'Un homme perdu / A Lost Man' (2007), y varias veces en el Festival de Locarno, donde ha ganado el Leopardo de Oro y el de Plata.

La directora participa por primera vez en la competición donostiarra con 'Passion simple', adaptación de la novela homónima de la escritora francesa Annie Ernaux, en la que Laetitia Dosch interpreta a una mujer que pierde la cabeza por un diplomático ruso encarnado por Sergei Polunin.

Por su parte, Eduardo Crespo (Crespo, 1983) relata en su tercer largometraje, 'Nosotros nunca moriremos', el viaje de un niño junto a su madre al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor. El cineasta, guionista y director de fotografía argentino es autor de 'Tan cerca como pueda' (2012) y del documental 'Crespo (La continuidad de la memoria)' (2016), ambos estrenados en festivales internacionales y estrechamente vinculados a la provincia de Entre Ríos de la que es oriundo.

En 'Supernova', el segundo filme que escribe y dirige Harry Macqueen (Leicester, 1984), los actores Colin Firth y Stanley Tucci encarnan a dos viejos amigos para quienes lo más importante es pasar tiempo juntos después de que uno de ellos haya sido diagnosticado de demencia prematura.

El británico se estrenó como director con 'Hinterland' (2014), película en la que también actuó, ya que la interpretación es otra de sus facetas, y ha trabajado en múltiples cortos y en largometrajes como 'Me and Orson Welles' (Richard Linklater, 2008) o Provenance (Ben Hecking, 2017).

También se presentará a concurso 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan', una producción de Johnny Depp dirigida por Julien Temple (Londres, 1953) cuyo protagonista es líder de The Pogues, banda de música folk irlandesa con espíritu punk.

El realizador inglés es autor de obras de ficción como 'Earth Girls are Easy (Las chicas de la tierra son fáciles, 1988)' o 'Bullet' (1996), pero sobre todo destaca en su condición de cronista del rock de los últimos 40 años gracias a sus documentales y vídeos musicales para artistas como Sex Pistols, The Rolling Stones, David Bowie, The Kinks, Joe Strummer (The Clash), Wilko Johnson y Paul Weller, entre muchos otros.

Temple fue miembro del Jurado Oficial del Festival de San Sebastián en 1986, año en que presentó 'Absolute Beginners' en la primera maratón del Velódromo. Además, en 2010 el Festival proyectó su documental 'The Filth and the Fury (La mugre y la furia, 2000)' en el ciclo .doc-Nuevos caminos de la no ficción.

FUERA DE COMPETICIÓN

Fuera de competición, la Sección Oficial incluirá la proyección especial del segundo filme como director de Matt Dillon (New Rochelle, Nueva York, 1964), 'El gran Fellove', un documental sobre el músico e intérprete cubano Francisco Fellove (1923-2013).

El debut del intérprete estadounidense tras la cámara fue el largometraje de ficción 'City of Ghosts (La ciudad de los fantasmas, 2002)', aunque es más popular en su faceta de actor, que ya fue reconocida con el Premio Donostia a su carrera en 2006. Entre otras películas, ha protagonizado 'The Outsiders' (Rebeldes, Francis Ford Coppola, 1983), 'Drugstore Cowboy' (Gus Van Sant, 1989), 'Crash' (Paul Haggis, 2004) o 'The House that Jack Built' (La casa de Jack, Lars von Trier, 2018).

El certamen donostiarra ha explicado que 'Passion simple' está incluida en el listado de las películas que el Festival de Cannes tenía previsto presentar este año antes de verse obligado a suspender su 73 edición por el covid-19.

Los cinco títulos se proyectarán en San Sebastián como estrenos mundiales que se suman a los ya anunciados en una Sección Oficial en la que concursarán cineastas consagrados como Pablo Agüero (Akelarre), Sharunas Bartas (In The Dusk), Naomi Kawase (Asa Ga Kuru / True Mothers), Antonio Méndez Esparza (Courtroom 3H / Sala del Juzgado 3H), François Ozon (Été 85 / Summer of 85 / Verano del 85) y Thomas Vinterberg (Druk / Another Round) junto a nuevos realizadores como Dea Kulumbegashvili (Dasatskisi / Beginning) o Takuma Sato (Nakuko wa ineega / Any Crybabies Around?).

'Rifkin's Festival', la nueva comedia de Woody Allen, inaugurará la Sección Oficial fuera de concurso. Al margen de la competición también se proyectarán dos nuevas series: 'Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen, se verá fuera de concurso, mientras que 'Patria', creada por Aitor Gabilondo, será una proyección especial.