Argentina.- Sanidad eleva a seis los contactos en seguimiento por el caso del ciudadano franco-argentino afectado por hantavirus

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad mantiene en seguimiento a cuatro contactos del ciudadano franco-argentino afectado por hantavirus Andes, de este modo son ya seis los contactos estrechos, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que informa de que todos ellos se encuentran asintomáticos y en cuarentena domiciliaria.

Según señala el informe, dos de ellos son pasajeros del vuelo Santiago de Chile-Madrid del 18 de julio; ambos se encuentran asintomáticos, realizando cuarentena y seguimiento domiciliario y en seguimiento por las autoridades de salud pública de Castilla y León y Comunidad de Madrid, comunidades autónomas donde residen.

Los otros dos coincidieron en el trayecto Madrid-Burdeos del 19 de julio, las autoridades sanitarias francesas notificaron la existencia de estos dos nuevos contactos; smbos se encuentran asintomáticos y están realizando la cuarentena domiciliaria en Cataluña.

En el momento de redactar este informe, con fecha del 10 de agosto, Sanidad señala que está pendiente la realización de las pruebas microbiológicas, siguiendo el mismo procedimiento que a los contactos anteriores según marca el Protocolo de manejo de los casos y contactos de hantavirus en España.

Precisamente, este martes el ciudadano franco-argentino que desde el pasado jueves permanecía aislado en Galicia tras haberse contagiado de Hantavirus en Francia fue dado de alta, puesto que la prueba PCR que se le ha realizado ha dado negativa.

Asimismo, los dos contactos estrechos -de su entorno familiar- que guardaban cuarentena con él en el mismo domicilio también fueron dados de alta al dar negativo en las pruebas PCR que se les han realizado, aunque continuarán aislados tal y como señala el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para estos casos. Así, serán 42 días de aislamiento que se han determinado se cuentan, especifican también, desde el 28 de julio.

Sanidad considera que el riesgo de transmisión es actualmente "muy bajo" para los profesioanles sanitarios y, fuera del entorno sanitario de cuidados, "el riesgo para la población general en España es extremadamente bajo", ya que transmisión persona a persona del hantavirus Andes, aunque posible, requiere generalmente un contacto estrecho y prolongado.

"Más allá del evento actual, el riesgo de infección por hantavirus Andes en España es extremadamente bajo, debido a la ausencia de reservorios y de circulación conocida de este virus en nuestro país", recuerda el informe.