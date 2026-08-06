Argentina.- Sanidad informa de un caso de hantavirus Andes en un ciudadano franco-argentino que se encuentra en Galicia

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de que un ciudadano franco-argentino que se encuentra en Galicia de paso, durante su viaje por Europa, ha dado positivo en hantavirus Andes a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia tras presentar un cuadro respiratorio leve.

"El caso acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus", ha indicado Sanidad, que ha confirmado que el paciente viajó después a España "ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar". "En estos momentos, el paciente se encuentra bien", ha confirmado.

Una vez confirmado el positivo, fueron los servicios de salud pública franceses los que indicaron a este ciudadano la necesidad de aislamiento en su alojamiento y esperar al resto de labores de los mismos organismos en España. Así, tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse.

De este modo, y a raíz de esta prueba positiva, ha señalado que se están poniendo en marcha todos los procedimientos necesarios para el rastreo de los posibles contactos de manera segura para el conjunto de la población. De hecho, el CCAES está coordinando para la muestra y el aislamiento.

En cualquier caso, el departamento ministerial ha recordado que el país dispone de todos los protocolos "y el conocimiento bien actualizado y listo para adaptarlo a las circunstancias concretas". De hecho, y en coordinación con otros Ministerios e instituciones, ha llevado a cabo la reciente gestión del brote por hantavirus registrado en el crucero 'MV Hondius' que atracó en Canarias en mayo.