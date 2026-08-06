Argentina.- Sanidad informa de un caso de hantavirus Andes en un ciudadano franco-argentino que se encuentra de viaje en Galicia

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo
MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de que un ciudadano franco-argentino que se encuentra en Galicia de paso, durante su viaje por Europa, ha dado positivo en hantavirus Andes a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia tras presentar un cuadro respiratorio leve.
"El caso acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus", ha indicado Sanidad, que ha confirmado que el paciente viajó después a España "ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar". "En estos momentos, el paciente se encuentra bien", ha confirmado.
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