Arranca la 45ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha dado el pistoletazo de salida a su 45ª edición este viernes en una gala marcada por la entrega del Premio Luz a la directora y actriz Leticia Dolera. Hasta el próximo 22 de noviembre, las salas de cine se llenarán con 210 proyecciones de 90 películas que resumen lo mejor de la producción cinematográfica iberoamericana.

Con el periodista Manuel Jesús Montes y la maestra de ceremonias especializada en cine internacional Concha Ortiz como presentadores, la gala ha contado con un amplio respaldo de público e instituciones que han estado representadas por autoridades como el alcalde de Huelva y presidente de la Fundación Cultural del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Gabriel Cruz; el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Histórico, Alejandro Romero; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; y el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Fernández, entre otras autoridades, que han estado acompañadas por el director del certamen, Manuel Martín.

En declaraciones a los medios antes del comienzo de la gala, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha mostrado su satisfacción porque "Huelva es esta semana el marco donde se pone el talento de las dos orillas del Atlántico", incidiendo en que estos días Huelva es "protagonista" a nivel cinematográfico.

En esta misma línea se ha manifestado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Histórico, Alejandro Romero, que ha resaltado el ambiente que rodea al certamen y ha instado a todos los asistentes y participantes a sacar el máximo partido a "los intercambios de experiencias" que permite el festival.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha ensalzado la expectación que tiene este certamen fuera de nuestras fronteras, mientras que el vicepresidente de la Diputación, José Fernández, ha subrayado que el Iberoamericano es todo "un referente" a nivel cultural y ha invitado a los onubenses a disfrutarlo.

Asimismo, la gala ha reunido a muchos de los creadores e intérpretes de las películas presentes en la 45ª edición, así como a otros rostros conocidos de la industria cinematográfica, como los actores y actrices Eduardo Rosa, Fran Morcillo, Ginesta Guindal, Elena Furiase, Álex Martínez, Nuria Gago, Alberto López, la onubense Cinta Ramírez, Ruth Gabriel, Asier Iturriaga, María de Nati, Ruth Llopis, Ruth Armas, Silvia Acosta y el actor, cantante y modelo argentino Lucas Velasco, con una dilatada trayectoria en su país.

La artista onubense Rocío Márquez ha puesto voz a la banda sonora de esta apertura con la interpretación de dos canciones. Con el primero de estos temas, la guajira 'Alumbra el firmamento', ha dado comienzo una gala que, como ha señalado Concha Ortiz, este año ha contado con la novedad de que se ha estado signando, demostrando "el compromiso del festival por la accesibilidad".

Tras el agradecimiento a los patronos, patrocinadores y colaboradores oficiales y entidades colaboradoras que hacen posible este festival, los presentadores han desgranado las secciones y otras actividades que ofrecerá el Iberoamericano en los próximos días, de las que los espectadores han podido ver un pequeño avance en la pantalla del Palacio de Congresos.

En esta edición, 46 películas competirán en cinco secciones a concurso, la Sección Oficial de Largometrajes, la Sección Oficial de Cortometrajes --Nacionales e Internaciones Iberoamericanos--, así como los Onubenses, la Sección Talento Andaluz y, por primera vez, Panorama, que incluye un premio del público.

Otras novedades de esta edición son el ciclo 'FantaTerror', dedicado a la fantasía y el terror iberoamericano, así como 'VHS', para los más nostálgicos, que incluye un homenaje al director de animación Cruz Delgado, un clásico del cine español. Los ganadores de la primera sección los elegirán los miembros del Jurado Oficial de la 45 edición, que han subido al escenario para presentarse ante los espectadores.

Se trata del cineasta y programador peruano Fernando Vílchez, codirector de Filmadrid, Festival Internacional de Cine de Madrid; Federico Sartori, cofundador y codirector del Festival de Cine Español de Italia (CinemaSpagna); Mar Felices, directora de IberoDocs, el Festival de Cine Documental de Iberoamérica en Escocia; y Eva Morsch, coordinadora de programación y de la plataforma profesional del Festival de Cinélatino, Rencontres de Toulouse (Francia), que no ha podido estar presente en la gala por un retraso de su vuelo, pero que llega este sábado a Huelva.

En nombre de todos ellos ha intervenido Vílchez, que ha asegurado que el Festival de Huelva "sigue siendo un referente dentro de la industria cinematografía de uno y otro lado del Atlántico".

PREMIO LUZ

Después de presentar los diferentes jurados que se encargarán de elegir a los ganadores de las demás secciones competitivas, volvió la música de Rocío Márquez, que interpretó el tema 'Trago amargo', como antesala de uno de los momentos más especiales de la noche: la entrega del Premio Luz, patrocinado por la Fundación Atlantic Copper, a Leticia Dolera. La directora y actriz española recogió el galardón de manos de Ginesta Guindal, directora, junto a la propia Dolera y Elena Martín Gimeno, de la serie 'Vida Perfecta', así como de las actrices Nuria Gago y Ruth Llopis.

"Me siento muy feliz por recibir un galardón que lleva un nombre tan bonito y con tanto significado como el de Luz", ha asegurado Leticia Dolera ya con la estatuilla en la mano, diseñada por el artista onubense Víctor Pulido.

La cineasta ha afirmado que recibir el premio Luz es "un honor" que le hace mucha "ilusión, más aún por poder compartirlo con muchas compañeras que están aquí esta noche conmigo".

Leticia Dolera no será la única cineasta que recibirá el homenaje del Festival de Huelva este año, en el que Francisco Lombardi y Juana Acosta recogerán el Ciudad de Huelva, mientras que la productora Marta Velasco se llevará a casa otro de los Premios Luz.

Tras este emocionante momento, los asistentes han tenido la oportunidad de disfrutar de la primera de las proyecciones de esta 45ª edición del Festival con la película argentina 'La Odisea de los Giles', dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, que, aunque no pudo estar presente en la gala, sí quiso mandar un mensaje a todos los presentes.

En su intervención, el actor argentino aseguró: "Me siento muy honrado y muy orgulloso de que hayan elegido esta película para abrir este maravilloso festival, en el que no he podido estar presente por compromisos de agenda previos". "Ojalá que haya alguna nueva oportunidad de poder compartir y de estar con vosotros en alguna que otra edición. Espero que disfruten de esta película que nos está dando muchas satisfacciones en su recorrido internacional", ha proseguido.

'La Odisea de los Giles' es una comedia dramática que cuenta la historia de un grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires que decide depositar todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola que esperan que cambie su futuro. Sin embargo, tras ser estafados, pierden todo su dinero, lo que hará que estos 'giles', término que en Argentina designa a personas buenas e ingenuas, deciden tomarse la justicia por su mano en una noche que se convertirá en legendaria.

El elenco del film está conformado por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Rita Cortese, Andrés Parra, Marco Antonio Caponi y Ailín Zaninovich. Por su parte, su director, Sebastián Borensztein, ganó el Goya a la Mejor Película Iberoamericana por 'Un cuento chino' en 2011. De esta forma finalizaba una gala que abre una semana en la que Huelva celebra su cine, el cine iberoamericano.