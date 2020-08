Artadi (JxCat): compete a la Mesa y a Torrent publicar íntegramente la resolución sobre la monarquía

Pide no utilizar a los letrados como excusa ante una "decisión política"

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament Elsa Artadi, ha defendido que compete a la Mesa del Parlament, y "en primera instancia" al presidente del Parlament, Roger Torrent, publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (Bopc) la propuesta de resolución conjunta de JxCat, ERC y CUP, aprobada el viernes por los tres grupos.

"Es una decisión política que compete a la Mesa del Parlament, exclusivamente, y en primera instancia, al presidente del Parlament. No nos podemos esconder detrás de los letrados", ha manifestado en una entrevista a Europa Press.

Este lunes, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, ha excluido del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (Bopc) la publicación de dos puntos del texto presentado conjuntamente por JxCat, ERC y la CUP, uno más de una propuesta de resolución de ERC, y dos puntos de otra presentada por la CUP.

Para Artadi, es imprescindible que se publique la resolución conjunta de forma íntegra, y ha pedido no utilizar a los letrados, tampoco al letrado mayor, Joan Ridao, como excusa para tomar dicha decisión.

"En el Parlament no vamos a hacer debates simbólicos, no vamos solo a debatir y pasar el rato. Vamos a tomar decisiones. Es imprescindible que se publique como cualquier otro tema que se aprueba en el Parlament, porque debes dejar constancia que esto ha pasado", ha subrayado.

También ha recordado que el vicepresidente de la Cámara, Josep Costa (JxCat) se ofreció a publicar él mismo el texto, y ha llamado a los grupos presentes en la Mesa a ser consecuentes para dejar constancia y poder ejecutar lo que recoge la resolución.

SOBERANÍA DEL PARLAMENT

Al preguntársele si ERC y la CUP --que no está en la Mesa-- comparten la posición de JxCat, Artadi ha llamado a "no seguir reduciendo la soberanía" del Parlament porque, a su juicio, los políticos tienen una responsabilidad de cara a los ciudadanos y no pueden esconderse detrás de los funcionarios.

Tras recordar que JxCat y ERC tienen mayoría en la Mesa, ha recalcado que lo que acabe pasando dependerá de esta mayoría, y que su grupo ya ha dicho que está por la publicación: "Pasará o no lo que se quiera que pase políticamente".

"Aquí se tomó una decisión, todos fuimos conscientes. Fue una propuesta de resolución muy debatida y aquí todos votaron a conciencia de lo que se votaba", ha zanjado.