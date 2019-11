Asens (ECP) avisa de que el PSOE es "el voto útil del Ibex3 5, la banca y la monarquía"

Publicado 08/11/2019 21:18:09 CET

Lluch: "Mis ideas no han cambiado, lo que ha cambiado son las siglas del partido al que voto"

BLANES (GIRONA), 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de los comuns al Congreso por Barcelona, Jaume Asens, ha asegurado este viernes que su candidatura es la útil para la izquierda, y ha avisado de que el PSOE representa "el voto útil del Ibex 35, de la banca, de la monarquía y de la CEOE", porque tienen las manos atadas porque tienen deudas con los bancos, ha dicho ante cerca de 250 personas en un mitin en Blanes.

"Llenad las urnas de esperanza, de libertad, de 'Sí se puede', ha proclamado en el cierre de campaña de los comuns, en el que también ha participado la candidata al Senado Rosa Lluch; la del Congreso por Girona, Laura López, y los miembros de la lista de Asens Aina Vidal, Mar García, Joan Mena, Maria Freixanet y Marcelo Expósito, presentados por el exconcejal Joan Salmerón.

Asens ha criticado que el PSOE se erija como el voto útil de la izquierda: "Parece que piensen que somos idiotas o no tenemos memoria" y ha dicho que ECP es el voto útil del socialismo que no renuncia a sus principios y que, para que Unidas Podemos y su candidato, Pablo Iglesias, tengan un buen resultado en España, ECP debe tenerlo en Catalunya.

Ha cargado también contra ERC y su candidato, Gabriel Rufián, de quien ha dicho que es cambiante: una moneda tirada al aire y "una ruleta rusa, no se sabe cuándo se dispara", y ha dicho que ERC incluyó la independencia entre sus objetivos en los años 90 y que los expresidentes Francesc Macià y Lluís Companys eran federalistas.

Ha avisado de que hay que respetar la historia --algo que también ha pedido a la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo--, y criticado también a la CUP, aunque sin citarla: "Son irresponsables los que dicen que sólo irán a bloquear a Madrid. ¿Cómo quieren derogar la reforma laboral?", se ha preguntado, y ha defendido ir a gobernar, a desbloquear y a avanzar.

Lluch, que quiere que en el Senado se hable catalán, ha cargado contra los partidos independentistas y se ha preguntado qué proponen además de la independencia: "Dicen que vendrá una república. Sólo faltaría, estamos en el siglo XXI. ¿Qué pretenden? ¿Inventarse unos reyes catalanes?", ha ironizado, y se ha preguntado si se implantaría el modelo de JxCat, ERC o la CUP.

LIBERTAD, DIÁLOGO Y SOLUCIONES

La hija de la víctima de ETA Ernest Lluch ha dicho que parece que el PSOE y el PSC quieren separarse del catalanismo: "Mis ideas no han cambiado, lo que ha cambiado han sido las siglas del partido al que voto", ha dicho, y Vidal ha pedido a todas las personas de izquierdas con dudas que vote a los comuns, la única fuerza que garantizará la izquierda y es el voto de la libertad, el diálogo y las soluciones, según ella.

La candidata por Girona ha destacado que quieren una sociedad que permita a sus ciudadanos escoger y que blinde sus derechos, también ante la nueva recesión prevista: "Nos están robando los servicios públicos y quien los roba no es la crisis, sino la derecha catalana y española", ante lo que ha pedido votar a su espacio político, la única izquierda sin trato de favor en consejos de administración, ha dicho.

El acto ha empezado con una actuación del Cor Rebel y la presentación de Salmerón, que ha avisado de que si no tienen la fuerza suficiente no habrá un gobierno de izquierdas, y Mena ha pedido a Sánchez que no pacte con el PP por decencia democrática y ha advertido de que no impulsarán medidas progresistas ni "el PSOE de las renuncias ni la ERC del oportunismo".

Freixanet ha acusado a Sánchez de estar escogiendo el dolor social al no derogar la reforma laboral y no regular los precios de alquiler, mientras que Expósito ha dicho que Sánchez quiere poder de la izquierda para vendérselo a la derecha, y ha asegurado que la papeleta de ECP es la del triángulo feminista y la de la hoz y el martillo.