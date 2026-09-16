La Audiencia Nacional llama como testigos al presidente de Ceuta y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno

08 September 2026, Belgium, Brussels: Juan Jesús Vivas, regional president of Ceuta, speaks at a press conference at the European Parliament about the situation in the Spanish exclave. According to government figures, approximately 72,000 migrants swam fr - Jennifer Brückner/dpa

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha acordado citar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en la causa en la que investiga la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

En un auto recogido por Europa Press, la jueza llama a Vivas para el próximo 30 de septiembre y al exjefe de gabinete para el 1 de octubre, mismo día para el que convoca igualmente como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Tardón también acuerda, entre otras diligencias, solicitar a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.