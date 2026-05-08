Audiencia Nacional rechaza paralizar la llegada a Canarias del crucero con afectados de hantavirus

Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado paralizar la llegada a Canarias del barco 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, después de que la organización Iustitia Europa solicitara frenarlo.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el tribunal señala que "no está justificada" adoptar la medida cautelarísima solicitada, "pues la actuación cuya suspensión se pretende está dirigida a la colaboración internacional en la respuesta a una emergencia sanitaria".

"De manera que existe un interés prevalente en la protección de la vida y salud de las personas que se encuentran en el buque. En todo caso, no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y salud de la población española", indican los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

El tribunal entiende que se trata de una actuación "orientada a la colaboración internacional en una situación que puede calificarse de urgencia sanitaria", en la que se ha optado "por la medida de fondeo del buque, evaluación de los pasajeros y tripulación y su desembarco para ser trasladados de forma inmediata" a sus respectivos países.

AUSENCIA DE SUFICIENTE JUSTIFICACIÓN

Y argumenta que sólo procede adoptar la medida cautelar inaudita cuando concurran "circunstancias de especial urgencia", pero siempre "ponderando los intereses en juego" y "partiendo de la regla general de ejecutividad de los actos administrativos".

"Cuando no concurren tales circunstancias de grave urgencia o cuando todo ello no aparece debidamente acreditado ni resulta ser deducible de racionales indicios, procede rechazar la medida cautelarísima", aduce.

En el presente caso, señala la resolución, "cabe apreciar la especial urgencia, a tenor de la información existente sobre la inminente llegada de la embarcación 'MV Hondius' y su fondeo en aguas territoriales españolas".

La Audiencia Nacional cita al Tribunal Supremo para poner de manifiesto que "la aplicación del principio de precaución comporta una inversión de la carga de la prueba, debiendo ser quien ejercita la acción de resarcimiento quien acredite la ausencia de justificación, idoneidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, acreditación que en modo alguno se ha efectuado en este proceso".

"EXTREMA GRAVEDAD" DEL CONTEXTO SANITARIO

Iustitia Europa solicitó como medida cautelarísima que "se suspenda de forma inmediata y total" la operación de atraque, desembarco, traslado, repatriación y manipulación de pasajeros, tripulación, equipajes, residuos o materiales procedentes del buque.

La organización consideraba inaceptable que la llegada del 'MV Hondius' al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, se pretendiera ejecutar sobre la base de comunicaciones públicas o notas de prensa.

En el recurso también se exponía la "extrema gravedad" del contexto sanitario, ya que debido al hantavirus tres personas han fallecido en el crucero, donde también ha habido pacientes en estado crítico y evacuaciones médicas.

Subrayaba, además, que el periodo de incubación del hantavirus puede extenderse hasta 45 días, lo que "invalida la mera ausencia" de síntomas como garantía "suficiente" para autorizar un desembarco general "sin un control judicial previo y exhaustivo".

Aunque no ha aceptado la paralización urgente del atraque, la Audiencia Nacional ha requerido al Ministerio de Sanidad los expedientes relativos a la decisión de permitir el fondeo del buque, dando un plazo de 20 días para remitirlos.