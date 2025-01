La Audiencia Nacional rechaza la petición del PSOE de enviar de nuevo a prisión a De Aldama

El empresario, Víctor de Aldama(d), atiende a los medios a su salida de una entrevista en la COPE, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). Aldama regresa a 'Herrera en COPE' con novedades importantes en torno a la documentación aportada tanto en el Sup

El empresario, Víctor de Aldama(d), atiende a los medios a su salida de una entrevista en la COPE, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). Aldama regresa a 'Herrera en COPE' con novedades importantes en torno a la documentación aportada tanto en el Sup - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga al presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, por su posible participación en una trama de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, ha rechazado este miércoles la solicitud del PSOE de que se convocara una audiencia para acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza del empresario.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, explica que para acordar la comparecencia de prisión se requiere que, al menos, "se aporten nuevos datos o hechos relevantes". Si no es así, dice, "el instructor no está obligado a acordar la medida, pues aparte de vulnerar el derecho a la estabilidad procesal (que evita el abuso procesal) no existiría base jurídica suficiente para revisar una medida que ya fue decidida".

Además, explica que debe acordarse con el fin de prevenir el riesgo de fuga, la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas. Y en este sentido, aclara que de lo alegado en el escrito del PSOE o de lo actuado hasta ahora en la presente causa "no hay base para considerar que existan nuevos datos o hechos relevantes".

"Desde luego no lo son las entrevistas o comparecencias públicas que haya podido realizar el investigado, lo acontecido en el Tribunal Supremo o en el Senado, pues son cuestiones que no afectan a esta causa. Los 'ataques' al PSOE o a otras personas, como si el señor Aldama colabore o deje de colaborar en otras causas, no suponen, por tanto, hecho nuevo alguno", explica.

EL INFORME UCO SOBRE CALATAYUD

En relación con el informe de la Guardia Civil de 18 de diciembre que apuntaría a que De Aldama recabó documentación de su hombre de confianza, Luis Alberto Escolano, en un encuentro en Calatayud, el magistrado afirma que tampoco hay base para considerar esto un hecho relevante, ya que, pese a lo alegado por el PSOE, no puede seguirse que el investigado siga en la reiteración del delito o que haya ocultado pruebas.

Apunta que "el hecho de reunirse con otro u otros investigados desde luego no lo es (no hay medida que se haya acordado al efecto), aparte de que en el atestado tan solo se significa que pudiera (ser) el retorno de documentación y que luego no se encontró". "Obviamente no puede deducirse, a falta de otros datos, que se estuvieran ocultando pruebas", resalta.

"Tampoco lo es lo que la acusación del PSOE transcribe del informe de 12 de diciembre de 2024; página 2, pues a quien menciona (en el párrafo siguiente y que no transcribe) no es al Sr. Aldama, sino a otro investigado. A la fecha actual en la causa no consta que se colige la permanencia en la comisión del delito de dicho investigado", concluye el juez.

Cabe recordar que el PSOE solicitaba "acordar la prisión provisional" del empresario ante "el riesgo en que se coloca el éxito de la investigación" mientras permanece en libertad.

En su escrito, recogido por Europa Press, los socialistas instaban al magistrado Santiago Pedraz a enviar a De Aldama a la cárcel "para evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento".

"Las razones que auspiciaron esta puesta en libertad en el presente procedimiento por una declaración del investigado prestada en otra causa se han visto defraudadas. La supuesta colaboración con la justicia que ofreció Víctor de Aldama era una falacia. Sus imputaciones dirigidas a terceras personas no han sido corroboradas con pruebas", criticaba el PSOE.

EL WHATSAPP DE ALDAMA

Este mismo miércoles trascendía que De Aldama se oponía a esa audiencia en un escrito en el que aportaba un 'whatsapp' que mandó al jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno, en el que solicitaba pagar la deuda de Pilot Real State, una compañía de la que él era uno de los administradores y que debía "550.000 euros", en varias partes: "Más o menos pondríamos 250.000 euros y el resto en un convenio a 5 años, si puede ser".

Subraya que la alegación del partido político de que existe un "riesgo" para la investigación porque De Aldama podría destruir pruebas es "totalmente infundada" por lo que no ve necesario convocar una audiencia para decretar la prisión provisional comunicada y sin fianza.

Recuerda que cuando fue puesto en libertad el 21 de noviembre de 2024 tras declarar voluntariamente ya mostró "su voluntad de iniciar una línea de colaboración en todas las causas en las que se encuentra investigado, a fin de facilitar el esclarecimiento de todos los hechos por los que se le investiga".

Añade que entonces el fiscal Luis Pastor informó a favor de su libertad argumentando que había facilitado "datos relevantes tanto para el esclarecimiento de los hechos investigados" en el caso hidrocarburos como en la causa que se sigue en el Supremo contra el exministro José Luis Ábalos por su papel en el 'caso Koldo'.

La defensa de De Aldama indica que esos datos que aportó "afectaban a miembros del Gobierno cesados, a los actuales y al número 3 del propio PSOE" --Santos Cerdán-- por lo que explica que esa formación que consta como acusación popular "no es quien para valorar la trascendencia de la colaboración, sobre todo porque está recurrentemente afirmando que lo que se dijo en aquella declaración no se correspondía con la verdad, y cuya veracidad, sin embargo, se va demostrando paulatinamente, a medida de que se van disponiendo de las fuentes de prueba".

"Además, Victor de Aldama no es la UCO --Unidad Central Operativa de la Guardia Civil--, a quien compete la investigación de las líneas de investigación indicadas por él, tarea que se encuentra pendiente de ultimar", explica.