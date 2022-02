El autor argentino Juan Pomponio presenta '2098', una obra distopica sobre el paradigma de la sociedad actual

ALMERÍA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La editorial Círculo Rojo ha presentado '2098', la segunda novela del autor argentino Juan Pomponio, quien reflexiona a través de una distopía sobre "el paradigma de la sociedad actual".

"Me llegó una visión del año 2098 y comencé a escribir todos los días, a cualquier hora, incluso desde la cama con mi celular. No podía parar porque las imágenes eran demasiadas y todo iba muy rápido para mis manos. Eso me desesperaba. Fueron cuarenta y cinco días de una escritura frenética, donde incluso hasta temí por mi salud porque la agitación era demasiada brutal. Lo veía todo en mi mente y no pude frenar hasta dar el punto final. Ese día respiré aliviado", ha explicado el autor en una nota.

Según el sello de autoedición, el lector va a encontrar una obra "llena de imaginación" con la que pretenden que los lectores "sientan la misma experiencia que él vivió mientras escribía". "Fui transportado y pude sentir todas las sensaciones que experimentaron los personajes, mucho más con los principales. Greta me conmovió. Y X5 --otro personaje-- llegó a mi corazón. Creo que tiene, dentro de ese mundo diatópico, una hermosa y conmovedora historia de amor con un gran mensaje para todos", ha dicho Pomponio.

Así, '2098' "llevará al lector a una sociedad diferente, pero en la que se puede predecir algunos de los males que aquejan a la ciudadanía", según la firma. "Es un libro de advertencia de algo que podría llegar a pasar si no salimos del letargo social y no revolucionamos nuestra conciencia de ser humanos", ha añadido el escritor.

La editorial asegura que Pomponio presenta "de manera inapelable y contundente" el escenario de un futuro "muchas veces prefigurado desde nuestro aquí y ahora". "El ser humano y su eterna angustia atraviesa esta narración que se sirve de recursos diversos para mantener viva la atención del lector".

"En esa distopía que no es otra cosa que una despiadada metáfora de nuestra sociedad contemporánea, la luz encontrará por donde colarse, esa luz que significa la vuelta a la esencia de la vida que el ser humano puede percibir, luego de haberse sumergido dolorosamente en sus zonas más oscuras", han añadido.