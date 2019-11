El autor de 'Canarias, 1500 Km de Costa' pide que el ahogamiento no sea el "punto ciego" para las instancias mundiales

Publicado 16/11/2019 11:46:05 CET

El autor de 'Canarias, 1500 Km de Costa' pide que el ahogamiento no sea el "punt - CANARIAS, 1500 KM DE COSTA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con la ponencia titulada 'Por qué fracasan las campañas de prevención de ahogamientos: La comunicación como herramienta de prevencion', el autor de la plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa', el periodista canario Sebastián Quintana, ofreció ayer las claves a cerca de 300 profesionales de la sanidad, emergencias y seguridad en el 9º Simposio Internacional de Primeros Auxilios Emocionales en Urgencias, Emergencias y Desastres, que organiza la Cátedra de Medicina Legal y Deontología Médica de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Se trata de la primera vez que esta iniciativa de interés público, auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria y colaboradora oficial de ADEAC-Bandera Azul España, se presenta en la universidad de la capital argentina y prácticamente es una de las pocas acciones de esta naturaleza que existen en el plano internacional.

Sebastián Quintana criticó la ausencia de campañas preventivas en el mundo, calificando el ahogamiento como la muerte silenciosa y silenciada, o el riesgo ignorado. Subrayó la apuesta de Canarias en esta línea que "está dando pasos importantes para convertirse en el primer archipiélago 'aquaprotegido' del planeta"

Atribuyó la endeble repercusión mediática mundial a la ausencia de un escenario visible y a la falta de percepción por los cinco sentidos, cuando se produce un ahogamiento. Comparó este fenómeno con los incendios o los accidentes de tráfico. "Un ahogado no hace ruido, no rompe nada, no grita , no sangra, no hay sirenas... Un ahogado desaparece de la superficie del agua como vino al mundo, en silencio", dijo.

Por ello, insistió en "la necesidad de un compromiso real de las instituciones para desactivar el 'punto ciego' al que parece haberse acogido la mayoría de las instancias públicas mundiales ahogándose en la psicología del autoengaño".

Con la proyección de varios spots que componen la campaña 'Canarias, 1500 Km de Costa', el ponente explicó las claves para hacer efectivas una campaña de prevención de ahogamientos que, entre otras, está en una mayor sensibilidad por parte de los trabajadores de la comunicación, "como sí está sucediendo en Canarias", la obligación de las instituciones públicas a informar y el derecho del ciudadano a recibir conceptos de la cultura de la prevención y seguridad acuática.