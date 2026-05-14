Begoña Gómez acusa al juez Peinado de investigarla por ser esposa de Sánchez e insiste en anular el jurado popular

Archivo - Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Fòrum Social Pere Tarrés, a 14 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado que el juez Juan Carlos Peinado la investiga por "ser cónyuge del presidente del Gobierno" y ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la decisión del instructor de dirigir la causa hacia un jurado popular si acaba llegando a juicio.

En un recurso al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Gómez interesa que los magistrados del tribunal superior dejen sin efecto y declaren nulo el auto con el que Peinado rechazó un recurso suyo contra su decisión de abocar la causa a un jurado.

La defensa de Gómez indica que no comprende "cómo se puede vincular" el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno "con un cambio significativo en la actividad profesional de Gómez".

El abogado y exministro Antonio Camacho, que ejerce su defensa, señala que Gómez se dedicaba al ámbito de la consultoría y ya tenía actividad docente "desde muchos años antes" de que empezara a codirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

FALTA DE MOTIVACIÓN

"Dicho 'error' solo se entiende si lo que se pretende es vincular dicho acceso a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas en mi representada que no habrían sido posibles sin el mismo", expone, para agregar que "la única conclusión que puede extraerse es que se la está investigando por ser cónyuge" de Sánchez.

Asimismo, el letrado critica "falta de motivación" de Peinado con el jurado popular e incide en que es "un asunto muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública".

Lo hace para avisar de que ello "pude generar una ulterior lesión del derecho al juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido" en medios de comunicación, comisiones parlamentarias de investigación o redes sociales.

"Todo ello exige un rigor en la fundamentación de la que carece por completo el auto que se impugna, razón por lo que procede acordar su nulidad", solicita.

6.000 EUROS PARA LA CÁTEDRA

Por su parte, este jueves ha declarado como testigo el empresario José María Torres, presidente de Conpymes, que ha confirmado que financió con su empresa tecnológica Numintec la cátedra que codirigió Gómez, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Ha asegurado que fue la única cátedra que patrocinó y ha admitido que sugirió que Pimec --patronal catalana en la que ocupó cargos-- colaborase económicamente también después con la misma.

Torres ha indicado que nadie le reportó sobre los 6.000 euros que destinó y ha testificado que siempre entendió que el 'software' desarrollado para la cátedra era para la Complutense.

Y ha testificado que hubo encuentros en cafeterías y actos relacionados con la cátedra a los que acudieron Gómez y su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, que habría ejercido funciones exclusivamente de seguridad, sin tomar la palabra.

HAZTE OÍR PIDE 24 AÑOS DE CÁRCEL

Gómez pidió esta semana a Peinado que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva recursos presentados y después de que en abril el juez planteara juzgarla por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, además de a su asesora y al empresario Juan Carlos Barrabés, los tres investigados en este caso.

La acusación popular que lidera Hazte Oír en la causa solicitó, en su escrito de acusación, la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la esposa de Sánchez, 22 para Álvarez y seis para Barrabés.

Peinado ha indagado en varias líneas de investigación: presuntas influencias a favor de Barrabés, la gestión de la cátedra que codirigía, la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Álvarez como asesora en Moncloa.