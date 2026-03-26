Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de orientar la causa a un jurado popular con "meras conjeturas"

Archivo - Begoña Gómez interviene en la mesa redonda 'La igualdad no puede esperar', en el Ateneo de Madrid, a 10 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de dirigir la causa contra ella a un jurado popular si finalmente llega a juicio y de unificar las dos piezas en las que está investigándola por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, al entender que sólo hay "meras conjeturas" del instructor.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Gómez reclama dejar sin efecto el auto conocido el pasado 20 de marzo en el que Peinado adoptaba estas decisiones, señalando que los datos con los que el magistrado aduce su resolución son "falaces" o "no tienen la entidad que les da el instructor".

En aquel auto, el magistrado instructor acordaba, asimismo, citar a los investigados --Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés--, la Fiscalía y las acusaciones el próximo 1 de abril para notificarles la resolución.

"La única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del presidente del Gobierno", sostiene la defensa de Gómez, que también critica la "redacción confusa" de Peinado.

EL AUTO "CARECE" DE "RIGOR"

Así, el letrado de Begoña Gómez reduce a "una mera reiteración de conjeturas" las argumentaciones que Peinado expone en el auto e indica que para mandar una causa a un jurado popular es necesario "argumentar la idoneidad de la decisión o medida adoptada", algo que, bajo su punto de vista, no ha realizado el instructor.

"Todo ello exige un rigor en la fundamentación de la que carece por completo el auto que se impugna, razón por lo que procede acordar su nulidad", agrega.

En su opinión, la "falta de esa obligada motivación ponderativa" no permite conocer si Peinado "ha tomado en consideración la circunstancia de que, por tratarse de un asunto muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública", el hecho de dirigir la causa, si finalmente acaba en juicio, a un tribunal de jurado puede generar "una ulterior lesión" del derecho al juez imparcial tras el "juicio paralelo" producido por la "acción persistente" de los medios de comunicación y los "foros políticos".

Respecto al presunto delito de malversación por el que Peinado investiga a Gómez, el abogado remarca que no existe un estatuto del cónyuge de presidente del Gobierno, por lo que la distinción que realiza el instructor acerca de las actividades privadas e institucionales "debería llevar a que las personas que asisten a la necesidades diarias de las personas que ocupan la sede de la Presidencia del Gobierno" sólo podrían prestar servicio a la esposa del jefe del Ejecutivo "en aquellos supuestos en que acompañase físicamente" a Sánchez.

Y agrega que Peinado lo hace "desconociendo una faceta privada que existe y requiere de un apoyo logístico y material, dada la convivencia en una residencia oficial del Estado que viene obligada por las funciones que realiza su esposo".

"La interpretación que hace el instructor de esta realidad no se ajusta a los usos que se vienen desarrollando desde el advenimiento de la democracia. Y supondría que el personal del servicio que, por ejemplo, hiciera la comida y se la sirviera a mi representada cometería un delito de malversación de caudales públicos", expone.

LA "PROXIMIDAD" AL PRESIDENTE

La Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de la esposa de Sánchez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión.

Posteriormente, Peinado emitió el auto en el que fundamentaba su decisión de volver a abocar la causa a un tribunal de jurado si finalmente llegaba a juicio, y que ahora recurre la defensa de Gómez.

En la resolución, el magistrado señalaba que Begoña Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno" para "impulsar su proyección profesional" en la Universidad Complutense de Madrid, "obteniendo para ello una interlocución singular con responsables" del centro, "empresas patrocinadoras" y "entidades del sector tecnológico".

Así, subrayaba que su condición de pareja de Sánchez "influye en la conducta de cualquier ciudadano" por el "poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones".

En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigente cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.