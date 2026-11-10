La AN rechaza sacar del 'caso Plus Ultra' gestiones de Zapatero en Bolivia y niega investigación prospectiva

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado apartar de la instrucción del 'caso Plus Ultra' las pesquisas sobre las presuntas operaciones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa, en Bolivia y niega que la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre ello fuera "prospectiva".

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal de la AN incide en que las indagaciones de la UDEF sobre los pagos de la empresa Focus Social Research a Zapatero por las supuestas gestiones "estaban plenamente amparadas por la apariencia de conexión con los hechos objeto de la causa y en modo alguno pueden tildarse de prospectivas".

Todo ello después de que el expresidente, en un recurso, apelase que la "extracción" del informe de la Policía Nacional que reveló esas supuestas gestiones, al considerar se refiere "a hechos ajenos" a la causa y "no derivar directamente de la documentación incorporada".

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