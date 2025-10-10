Bolivia.- La exposición 'Sembrando Futuro' podrá visitarse gratis hasta el 31 de octubre en el Centro San José de Guadalajara

GUADALAJARA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada delegada de Bienestar Social, Igualdad y Ciudadanía, Margarita Morera Andreu, ha inaugurado en el vestíbulo del Centro San José una exposición fotográfica de la Fundación Madrazo, representada por Juan Antonio Barrionuevo, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación, que muestra el desarrollo de un proyecto de Cooperación Internacional en Bolivia que ha contado con financiación de la Diputación de Guadalajara.

La exposición lleva por título 'Sembrando Futuro: cooperación y seguridad alimentaria en Bolivia'. Podrá visitarse gratuitamente hasta el próximo 31 de octubre y está compuesta por una selección de imágenes que muestra los rostros, paisajes y procesos de ejecución del proyecto, a la vez que simbolizan el poder transformador de la cooperación internacional.

El proyecto, con un presupuesto de realización de 40.989 euros, se ha llevado a cabo con la ayuda de la Diputación de Guadalajara, que ha aportado 20.959 euro a través de la convocatoria de subvenciones para Cooperación al Desarrollo de 2024. La ejecución del proyecto se ha desarrollado entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de agosto de 2025, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

El proyecto de cooperación se ha desarrollado junto a la organización local CEDESCO y ha beneficiado directamente a 437 personas de 130 familias pertenecientes a las comunidades de Araria, Lupi Lupi, Karapampa, Vaquería y Arampampa, en la microcuenca cuchira, municipio de Torotoro, en el departamento de Potosí (Bolivia).

Con esta acción se han fortalecido las capacidades productivas y organizativas de las comunidades beneficiarias, mediante la promoción de la crianza de ganado ovino, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos familiares en una zona marcada por condiciones de pobreza extrema y vulneración del derecho básico a la alimentación. Esta capacitación en gestión sostenible del ganado genera un impacto ambiental positivo, favoreciendo la reforestación, la retención de agua y la conservación del suelo en la microcuenca.

La iniciativa ha tenido, además, un importante impacto de género, ya que la mitad de las personas titulares de derecho han sido mujeres rurales, afiliadas a sindicatos agrarios y a la organización "Bartolina Sisa", quienes desempeñan en la zona un papel esencial en la producción agropecuaria y el sostenimiento familiar.

LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS EN EL CENTRO DEL DEBATE PÚBLICO

Durante la inauguración de la exposición, Margarita Morera Andreu ha destacado que "la cooperación internacional no solo transforma la vida de quienes la reciben, sino también la conciencia de quienes la apoyamos", ya que con proyectos como este "reafirmamos el compromiso de la Diputación de Guadalajara con un desarrollo sostenible que ponga la vida, la equidad y la dignidad de las personas en el centro del debate público".

Por su parte, Juan Antonio Barrionuevo, en representación de la Fundación Madrazo, ha señalado que 'Sembrando Futuro' no solo documenta un proyecto concreto, sino una forma de entender el desarrollo como un proceso integral que aúna sostenibilidad ambiental, equidad de género y justicia social" y que con esta muestra "la intención es sensibilizar a las personas que la visiten sobre la importancia de mantener vivas las políticas públicas de cooperación que hacen posibles estos cambios".

La exposición 'Sembrando Futuro' se enmarca dentro del calendario de acciones de Educación y Sensibilización para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global de la Fundación Dr. Manuel Madrazo, reafirmando su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la promoción de alianzas solidarias entre pueblos.