El incendio originado en el colchón de un piso de Guadalajara deja dos afectados por inhalación de humo

Archivo - Hospital Universitario de Guadalajara. - J. JAVIER RAMOS GONZALEZ - Archivo

GUADALAJARA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 94 años de edad y una mujer de 87 han resultado afectados por inhalación de humo tras el incendio que ha afectado a una vivienda situada en la quinta planta de un edificio situado en la calle Bolivia de Guadalajara.

El fuego, que se habría originado entre el colchón y el armario de una habitación, ya ha quedado extinguido, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Policía Local, de la Policía Nacional, bomberos y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado a los afectados al Hospital Universitario de Guadalajara.