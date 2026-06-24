La Policía interviene chats de Zapatero y su secretaria: "Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). Zapatero declara hoy como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga en presuntas irregularidades - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino decenas de conversaciones entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, en las que el exdirigente socialista le indicó cuestiones como que "hay que hablar con el presidente de Bolivia", en ese momento Luis Arce.

En concreto, esa alusión consta en una conversación incorporada en un informe que la UDEF ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, y que los investigadores vinculan con un pago de 200.000 euros que el expresidente habría recibido como "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, que mantenía litigios económicos con el Gobierno boliviano.

En la charla de mensajería instantánea, que la UDEF fecha el 4 de mayo de 2025, Zapatero escribió a su secretaria: "Buenos días. Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia", a lo que Alcázar replica: "Ahora escribo a la jefa secretaria Arce".

Horas más tarde, Gertrudis envió un mensaje a Zapatero en el que le preguntaba: "¿En una hora podrías con Arce? ¿Ok?". Quince minutos después, Zapatero respondía afirmativamente: "Siiiii". Alcázar se lamentó de que la secretaria de Arce "no responda" y Zapatero respondió con sorna: "Eso no es extraño".

Una hora más tarde, Alcázar confirmó que había realizado la gestión: "Por favor, llama a esta mujer, es de la confianza de Arce y te lo pasa. Está esperando tu llamada". Y Zapatero resolvió: "Perfecto!!".

Todo ello en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional que sitúa al expresidente del Gobierno como presunto líder de una presunta trama criminal que obtuvo supuestos beneficios económicos a cambio de influir en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra, en la que están imputados tanto Zapatero como su secretaria.

"ME HA GUSTADO LEIRE"

Otro de los mensajes que el expresidente del Gobierno remitió a su secretaria rezaba: "Me ha gustado Leire". Si bien no hay referencia de los agentes sobre a quién se refiere, Zapatero lo escribió el mismo día que la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada en la Audiencia Nacional por haber formado parte de una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y a los socialistas, hizo una comparecencia pública.

Ese día, el 4 de junio de 2025, Díez convocó a los medios para asegurar que los audios que se habían filtrado en los que se la escuchaba intentando hacer obtener información sensible contra altos funcionarios formaban parte de un trabajo de investigación y que no trabaja para el PSOE.

"Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. De nadie ni de representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE", afirmó, para añadir que no es "ni fontanera ni cobarde".

Por otro lado, el expresidente se interesó por los movimientos de Análisis Relevante, empresa de su socio Julio Martínez Martínez, también investigado. El pasado 17 de diciembre preguntó a Alcázar "de cuándo es la primera factura de AR". También solicitó a su secretaria "lo de AR neto".

Pocos días antes, Martínez había sido detenido en la causa de presuntas irregularidades en el uso de los 53 millones de euros del rescate aprobado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en 2021.

Y el pasado 25 de febrero, cuando el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, fue citado a declarar en la comisión en el Senado del 'caso Koldo', Zapatero escribió a su secretaria: "Nuevo incendio".

Según el juez Calama, Zapatero habría influido en la concesión del rescate a cambio de 490.780 euros, un dinero que el expresidente defendió en su declaración como investigado que recibió por sus trabajos de consultoría.