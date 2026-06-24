Bolivia.- VÍDEO: La Policía apunta que Zapatero recibió 200.000 euros por mediar con Bolivia para beneficiar a una empresa peruana

Archivo - El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el 15º Congreso del PSPV, en el Palacio de Congresos de Valencia, a 31 de enero de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El 15º Congreso está convocado durante el 31 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Policía Nacional ha señalado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, con causas judiciales abiertas en aquel país.

Así lo expone en un nuevo informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del 'caso Plus Ultra', en el que investiga a Zapatero.

Los agentes precisan que el pago se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta" llamada Focus Social Research e indican que el exlíder socialista realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas.

Además, relatan que Zapatero "se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia, como son el propio presidente de la nación", en alusión al ya expresidente Luis Arce, "los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado", materializándose los encuentros presenciales durante un viaje que hizo a La Paz, la capital de Bolivia, en septiembre de 2024.

Los agentes explican que el objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de Grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia.

A su juicio, estos hechos "apuntalan" los indicios de "la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".

Y consideran que hay nuevos indicios de que "el ejercicio de dichas influencias sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos 'ad hoc' para justificar dichos pagos".

La UDEF señala que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar --también investigada en la causa-- habría tenido un "papel relevante", según la información recabada de sus terminales móviles, apunta.

"Constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, la agenda de Zapatero en relación al referido ejercicio de influencias y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos", apostilla.

ZAPATERO, "EL ASESOR"

Los investigadores incorporan en un anexo, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el contrato de "asesoramiento" suscrito entre Zapatero y la empresa Focus Social Research, constituida en 2019 y "cuyo objeto social estaría orientado al marketing".

En las cláusulas del contrato se detalla que "estará vigente durante un año", desde el día 10 de mayo de 2024 hasta el 9 de mayo de 2025, si bien se precisa que "será prorrogable por períodos anuales si así lo acuerdan ambas partes".

Ahí se estipula la contraprestación a Zapatero: 200.000 euros anuales a abonar el 50% en el momento de la firma del contrato, el 25% a los seis meses y el otro 25% a la finalización del mismo.

Se le suma a ello "una dieta de 10.000 euros diarios" en el caso de que Zapatero "tenga que viajar o participar en actividades en el extranjero".

La empresa, según se desprende del contrato, "abonará todos los gastos relacionados con el viaje (desplazamientos en business, alojamiento, manutención y cualquier gasto que pueda surgir)".

Ambas partes acordaron mantener "estricta obligación de confidencialidad" y Zapatero, denominado "el asesor", estaba obligado "a guardar el secreto profesional y específicamente a no revelar el contenido de los encargos que reciba de la compañía, ni las gestiones o tareas realizadas base al presente contrato".

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