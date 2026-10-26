Los 'barones' del PSOE felicitan a Lula por su victoria electoral en Brasil y destacan el retroceso de la ultraderecha

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), se saludan durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation, a 18 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes autonómicos del PSOE han felicitado este lunes al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que se ha impuesto al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

En este sentido, los dirigentes socialistas han celebrado el resultado electoral y han destacado su significado para la democracia, en unos días en los que España afronta la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha felicitado a Lula a través de un mensaje publicado en la red social 'X', en el que ha destacado que "esta es la esperanza y la fuerza de la gente". "¡Avancemos!", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha celebrado también la victoria del mandatario brasileño. "La esperanza se abre paso. La democracia se fortalece y la ultraderecha pierde terreno", ha afirmado en un mensaje en la misma red social, en el que también ha felicitado al pueblo brasileño.

Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha calificado el resultado de "una gran noticia", no solo para Brasil, sino también "para la Democracia y para el mundo".

"Lula hace un último servicio a la Democracia, logra una remontada histórica y consigue vencer al ultraderechista Bolsonaro", ha señalado Barbón en su publicación.

La victoria de Lula da Silva se ha producido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, en la que el actual presidente brasileño se ha impuesto por un estrecho margen a Flávio Bolsonaro, vencedor de la primera ronda.