Casa Real.- El 71,2% de los catalanes quieren una república y el 14,4% defiende la monarquía, según el CEO

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 71,2% de los catalanes quiere una república, mientras que el 14,4% prefiere mantener la monarquía, un 12,1% no lo sabe y un 1,8% no contesta, según el Barómetro de Opinión Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Así lo muestra la encuesta publicada este viernes, realizada entre el 10 de febrero y el 9 de marzo --después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciara que diría la fecha de las elecciones una vez se aprueben los Presupuestos--, con una muestra de 2.000 personas y un margen de error de 2,19.

La última vez que el CEO había preguntado qué forma de gobierno prefieren los ciudadanos, si monarquía o república, fue en abril de 2019, cuando la república obtuvo un 75,9% de los apoyos y la monarquía el 12,3.

En función de qué partidos votan los encuestados, solo los votantes de Cs y PP prefieren una monarquía: el 47,1% en el caso del partido naranja ante un 30,9% que quiere monarquía, un 19,1% que no lo sabe y un 2,9% que no contesta, y en el caso de los populares el 60% defienden la monarquía ante un 27,9% que prefiere que no haya Rey y un 11,6% que no lo sabe.

Los votantes de la CUP son los que más apuestan por la república (98,3%), seguidos por los de ERC (95%), JxCat (91,2) y los comuns (90,8), mientras que los del PSC están más divididos: el 53,7% defiende la república, el 29,1% la monarquía y el 16,4% no lo sabe.