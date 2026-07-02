El Rey Felipe VI (i) recibe en audiencia al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), en el Palacio de la Zarzuela, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). La audiencia tiene lugar tras la reciente reelección de Alfonso F - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido en el Palacio de La Zarzuela este jueves al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien le ha trasladado al monarca la "lealtad" de la región a la Corona, después de volver a ser investido por tercera ocasión como mandatario autonómico.

"Hoy he tenido el honor de ser recibido por Su Majestad el Rey tras mi reelección como presidente de la Junta de Castilla y León. Le he trasladado el compromiso de seguir sirviendo a las personas de la Comunidad, nuestra lealtad a la Monarquía y mi gratitud por su cercanía y cariño hacia nuestra tierra", ha explicado el presidente autonómico en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Fernández Mañueco ha acudido al Palacio de la Zarzuela a las 13.00 horas de este jueves, 2 de julio, donde ha mantenido un encuentro con el Rey Felipe VI como suele ser habitual cuando se elige a un presidente autonómico.

La Casa Real también ha emitido una pequeña nota sobre el encuentro en la que destaca la trayectoria de Fernández Mañueco desde que fue presidente en la Diputación de Salamanca en 1996.

De esta manera, el Rey ha recibido a Fernández Mañueco después de que fuera investido como presidente de la Junta de Castilla y León el pasado 9 de junio con los votos a favor de PP y Vox.

Las elecciones en Castilla y León se celebraron el 15 de marzo y formaron parte de un ciclo electoral autonómico en el que participaron Extremadura, Aragón, y Andalucía.

También suele ser habitual que los nuevos mandatarios autonómicos acudan al Palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque todavía no se ha dado esa cita.