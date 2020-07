Casa Real.- Los partidos de la 'Declaración de la Llotja' llaman a participar en las protestas contra la monarquía

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los partidos independentistas catalanes, vascos, gallegos, valencianos y de baleares, que integran la 'Declaración de la Llotja de Mar', han llamado a participar en las movilizaciones que se convoquen para mostrar el rechazo de la ciudadanía a la monarquía en las visitas previstas de los Reyes en estos territorios.

"Es urgente decir adiós a la monarquía y construir las repúblicas de los pueblos", recogen en un manifiesto firmado por JxCat, la Crida Nacional per la República, el PDeCAT, BNG, EH Bldu, ERC, la CUP Més per Menorca, Esquerra Valenciana, Més per Mallorca y Demòcrates de Catalunya.

Según estos partidos, los movimientos soberanistas de los pueblos del Estado "deben seguir su propio camino, cada uno desde su pueblo, pero actuando en común ante el Reino de España".

Lamentan que, poco días antes de conocer "un nuevo episodio de corrupción borbónica, y en una crisis económica sin precedentes", la monarquía anunciara que quería visitar Catalunya, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Galicia y el País Vasco, como si nada hubiera pasado, añaden.

También acusan a la monarquía de utilizar la emergencia sanitaria, económica y social para "blanquear un historial lleno de denuncias de corrupción".

"La monarquía impuesto por el franquismo pretendía visitar nuestros pueblos con el objetivo de seguir avanzando en su campaña de imagen. Parece que el monarca ha recibido el mensaje de la sociedad civil catalana y ha decidido suspender su visita a Catalunya", subrayan.

Los partidos que suscribieron la 'Declaración de la Llotja de Mar', en octubre de 2019, se comprometieron a defender de manera conjunta el derecho a la autodeterminación, la libertad de los presos soberanistas y a apelar a la comunidad internacional a intervenir para solucionar el conflicto.