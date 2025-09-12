La Reina Letizia anima a la lectura a alumnos CEIP 'Entresotos' de Rincón, donde ha inaugurado el curso escolar

La Reina Letizia anima a la lectura a alumnos del CEIP 'Entresotos' de Rincón, donde ha inaugurado el curso escolar - JPEG/EUROPA PRESS

RINCÓN DE SOTO (LA RIOJA), 12 (EUROPA PRESS)

La Reina Doña Letizia ha regresado este viernes a La Rioja para presidir la apertura del curso escolar 2025/2026 en el CEIP 'Entresotos', recientemente inaugurado, en Rincón de Soto. Una cita muy especial sobre todo para los alumnos, profesores y equipo directivo del centro que han vivido una jornada repleta de nervios pero con mucha ilusión por recibir a doña Letizia, quien ha animado a los más pequeños a fomentar su hábito por lectura.

Tras ser recibida por las autoridades, entre las que se encontraba la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, Doña Letizia ha entrado al colegio por la puerta principal donde se agolpaban numerosos vecinos que han querido verla de cerca ya que, como muchos han comentado, "no todos los días podemos ver aquí a alguien de la Casa Real".

La visita al centro ha comenzado pasadas las 11,30 horas. Todo en el CEIP 'Entresotos' estaba preparado desde días antes pero la jornada de hoy ha sido especial desde primera hora de la mañana, sobre todo para los más de 300 alumnos que esperaban con mucha ilusión su visita.

ROBÓTICA, LECTURA, MÚSICA Y ACTIVIDADES COLABORATIVAS

Tras su primera parada ante la placa de inauguración del curso escolar 2025-2026, Doña Letizia ha visitado un aula de Infantil. Allí, junto a una veintena de alumnos de 4 años ha podido ver una actividad de Robótica con 'Bee bot', ya que el centro participa en un programa destinado a desarrollar el pensamiento computacional y lógico del alumnado.

Después ha pasado por la biblioteca donde le han entregado algunos libros escritos por antiguos alumnos del centro.

Ya en el aula de música, llamada 'Cantaula', alrededor de 40 alumnos han sorprendido a la Reina con una canción de Extremoduro llamada 'Ama, ama, ama y ensancha el alma'.

Finalmente ha participado en la zona del comedor con 16 niños de tercero de Primaria y voluntarios (abuelos y antiguos alumnos) en actividades colaborativas. Precisamente allí, la Reina Letizia se ha mostrado muy cercana con los niños, hablando con ellos, y en donde ha querido hacer hincapié en la importancia de la lectura y animar a todos a que sigan fomentando este hábito.

La visita de la Reina a Rincón ha terminado con una foto de grupo en la que además de los alumnos y el equipo directivo de 'Entresotos' han participado también los miembros del SIES 'Gonzalo de Berceo'.

LOS PROTAGONISTAS, LOS ALUMNOS

Tras la visita al centro, su directora, Carmen Pelarda, ha asegurado que ha sido un acto "muy emocionante. No lo sabíamos con mucha antelación pero lo hemos preparado con mucha ilusión. Ha sido una reunión muy cercana a los niños y pensada para ellos. Quería dar la imagen de que los protagonistas eran los propios alumnos".

"Ha sido un acto muy bonito y le ha dado mucha importancia al tema de la lectura porque cree que es muy importante. Por todos los grupos que ha pasado ha insistido en esa petición, en que encuentren el libro que les gusta y que se animen a leer", ha afirmado.

Por parte del colegio, prosigue, "le hemos entregado también diferentes libros de antiguos alumnos del centro y una novela picaresca". En concreto, estos han sido: 'Rincón de Soto. Un lugar en la Historia', de Guillermo Martínez-Pascual; 'La tradición de San Antón en Rincón de Soto', de José Ángel Llorente y 'Pirata a bordo', de Silvia Beamonde, una autobiografía de superación en la que la autora narra su experiencia como paciente de cáncer infantil, con solo 10 años.

Además, y como anécdota, la Reina Letizia también ha recibido peras (DOP) de Rincón de Soto.

Finalmente, la directora del centro también ha aprovechado para poner en valor la figura del docente y el maestro "labor que, a veces, no está tan reconocida".

CEIP 'ENTRESOTOS'

El CEIP 'Entresotos', inaugurado el pasado martes, es un nuevo edificio moderno, funcional y accesible, cuya construcción ha supuesto una inversión de 6,9 millones de euros, financiado con fondos FEDER, y que este mes de septiembre ha abierto sus puertas por primera vez a los 338 alumnos matriculados y 38 docentes del centro.

La nueva instalación, que sustituyen al anterior colegio Gonzalo de Berceo, se organiza en tres plantas: baja, primera y una planta bajocubierta de instalaciones. Dispone de zonas claramente diferencias para Infantil, con acceso directo a su propio patio y porche; Primaria y Administración.

También tiene comedor, gimnasio y espacios comunes polivalentes, como biblioteca y aula de informática, así como entradas diferenciadas para alumnado, profesorado, familias y servicios.

El nuevo CEIP Entresotos tiene dos amplios patios diferenciados para Infantil y Primaria, con zonas de sombra, areneros, pavimentos de seguridad y un pequeño huerto educativo. También dispone de una pista polideportiva, áreas de estancia con bancos y vegetación autóctona y un aparcabicis cerrado.

Es compacto y energéticamente eficiente, con fachadas orientadas a suroeste y noreste para maximizar el soleamiento. Entre otras eficiencias, dispone de calefacción de baja temperatura mediante radiadores y suelo radiante en Infantil, energía solar térmica y fotovoltaica, ventilación mecánica con recuperación de calor de alta eficiencia y climatización independiente para el gimnasio.

Con una superficie construida de 3.750 metros cuadros y una zona de recreo que supera los 6.000 metros cuadrados, el nuevo centro atiende a criterios de eficiencia energética, seguridad, accesibilidad universal y funcionalidad educativa.

Junto al nuevo CEIP se encuentra el edificio que alberga la Sección del Instituto de Educación Secundaria (SIES) Gonzalo de Berceo, dependiente del instituto de Alfaro, en el que este curso estudian Primero y Segundo de la ESO un total de 78 alumnos, y que comparten patio, aunque en diferente horario.